СКР возбудил дело после ракетной атаки на Белгородскую область с шестью жертвами

После атаки ВСУ на белгородское село Колосково возбуждено дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Об этом сообщил Следственный комитет России (СКР).

СКР подтвердил, что погибли шесть мирных жителей. Пострадали четверо, в том числе 14-летний ребенок. Следователи устанавливают тип и модель использованного вооружения.

ЧП случилось сегодня в Валуйском округе. Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев заявил, что ВСУ «обстреляли ракетами» село. На месте удара сгорела постройка, была повреждена машина.