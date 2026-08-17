Челябинцу назначили принудительные работы за наезд на подростка

Советский районный суд Челябинска признал виновным 41-летнего местного жителя в нарушении правил дорожного движения, повлекшем травмирование 12-летнего пешехода (п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ). Ему назначили принудительные работы на три года с удержанием в доход государства 10%, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что вечером 9 мая 2026 года пьяный водитель Chevrolet Lacetti двигался по улице Челябинской, не имея страхового полиса ОСАГО. Проезжая нерегулируемый переход, он не уступил дорогу 12-летнему школьнику и сбил его. Подросток получил травмы, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью.

Суд в качестве смягчающих обстоятельств учел наличие у фигуранта пятерых детей, полное признание вины и раскаяние в содеянном, а также частичное возмещение морального вреда. Кроме того, потерпевшая сторона, которой горожанин принес извинения, не настаивала на назначении строгого наказания. Местного жителя приговорили к принудительным работам и лишили прав на два года. Кроме того, в пользу мальчика с него взыскали компенсацию морального вреда в сумме почти 3 млн руб. Приговор не вступил в законную силу.

Виталина Ярховска