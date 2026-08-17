Верховный суд рассмотрит жалобу «Яблока» на снятие с выборов в Государственную думу. Партия демонстрирует уверенность в своей победе, называя аргументы заявителей выдуманными. Среди претензий к общественному объединению — иностранное финансирование и нарушение чужих авторских прав. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе от каких-либо прогнозов воздерживается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Верховный суд, как известно, снял «Яблоко» с выборов в Госдуму по иску партии «Родина». Претензии истца, в частности, состоят в том, что конкурент в рамках агитационной кампании без согласия правообладателей использовал фразы из детской песни 1962 года композитора Аркадия Островского и поэта Льва Ошанина «Пусть всегда будет солнце». Второй лозунг — слоган «Лишь бы не было войны» из пьесы драматурга Александра Володина «Пять вечеров» 1959 года. Не путать с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

«Яблочные» юристы настаивают, что данные изречения являются общеупотребительными выражениями, которые не требуют ни чьего согласия. Второй значимый пункт иска — получение иностранного финансирования, а это запрещено законодательством. Партия доказывает, что не получала денег напрямую от зарубежных источников. Средства поступали в качестве рублевых пожертвований от граждан РФ.

Лидер «Яблока» Николай Рыбаков заявил, что партия, несмотря ни на что, будет избираться. Если провалится апелляция, пойдет в Конституционный суд. Если и там отказ — остаются кандидаты-одномандатники и региональные кампании. Иными словами, жизнь продолжается, и партия в целом сохраняется. По крайней мере, на сегодняшний день. Так что можно на законных основаниях заниматься политической деятельностью. Это уже немало в нынешних непростых условиях. Можно предположить, что, возможно, найдутся те, кто захочет поспорить с господином Рыбаковым.

Тем временем в Пскове судят заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга (признан в РФ иностранным агентом). Он обвиняется в распространении фейков и дискредитации армии. Обвинение запросило приговор 12 лет и один месяц лишения свободы. По состоянию на август 2026 года под уголовным преследованием в России находятся не менее 17 членов партии «Яблоко». Как минимум партия рискует столкнуться с кадровым дефицитом. Центризбирком зарегистрировал партийный список данного объединения для участия в думской выборной кампании. В избирательном бюллетене ему присвоен номер два.

Как обещает ЦИК, список будет изменен исходя из решения апелляции. Забегать вперед, конечно, не будем, однако впервые в истории современной России с выборов снимают именно одобренный избиркомом общефедеральный партийный список. Ранее нарушителям, как правило, отказывали на стадии регистрации. Примечательно, в похожей ситуации оказалась именно партия «Родина». Дело было в далеком 2005 году. Объединение исключили из бюллетеня для голосования на выборах в Мосгордуму за ролик «Очистим город от мусора». Для тех, кто не в курсе или не помнит, там партийные лидеры жестко осаживают неких приезжих, скажем так, неславянской национальности, за неподобающее поведение. Суд в этом усмотрел разжигание межнациональной розни. Как нетрудно догадаться, речь шла о региональных выборах. Сейчас вот выборы федеральные, и в центре внимания «солнечный круг, небо вокруг»...

Дмитрий Дризе