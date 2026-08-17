Шесть человек погибли при ракетном обстреле в Белгородской области

Ракетный удар был нанесен по селу Колосково в Валуйском округе Белгородской области. Погибли шесть мирных жителей, четверо пострадали, в том числе 14-летний ребенок. Об этом утром 17 августа сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По информации врио главы региона, двоим пострадавшим была оказана медицинская помощь — от госпитализации они отказались. Остальные, включая ребенка, направлены в местную ЦРБ. На месте происшествия сгорела постройка, поврежден автомобиль.

«Всем пострадавшим врачи оказывают необходимую помощь»,— подчеркнул господин Шуваев.

По данным регионального оперативного штаба, ракетная опасность в Валуйском округе была объявлена накануне в 19:41. Отбой последовал в 20:00, однако в 20:03 жителей повторно уведомили об угрозе ракетного удара. Отмена режима ракетной опасности была объявлена в 20:25.

Кроме того, вчера ВСУ ударили по гражданскому автобусу с работниками одного из предприятий в Ракитянском округе Белгородской области. Одна мирная жительница получила ранения, несовместимые с жизнью, и скончалась от полученных травм на месте происшествия. Другая женщина получила открытую черепно-мозговую травму, медики оценили ее состояние как тяжелое. Еще три женщины и четверо мужчин получили осколочные ранения, а у еще одной мирной жительницы предварительно диагностирована акубаротравма.

Денис Данилов