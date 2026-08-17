Бизнесмена в Сургуте оштрафовали за продажу контрафактных духов

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) признал вину предпринимателя в Сургуте в торговле контрафактными духами и дезодорантами, удовлетворив требования Роспотребнадзора. Судья назначил штраф в размере 50 тыс. руб. и обязал уничтожить всю партию нелегальной продукции, сообщили в региональном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Проверка магазина выявила серьезные расхождения между продаваемыми товарами и оригинальной продукцией известного бренда. Экспертиза подтвердила подделку по нескольким признакам: некачественная полиграфия, ошибки в дизайне, дешевая фурнитура и нестандартные объемы флаконов, которые производитель официально не выпускает. Бренд также не выдавал предпринимателю разрешения на продажу или производство косметики.

Было возбуждено дело по ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ (реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака). Суд отклонил ходатайство о замене штрафа на предупреждение, указав на реальный имущественный ущерб, нанесенный законному правообладателю.

Ирина Пичурина