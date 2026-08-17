В Челябинске закроют движение на улице Румянцева

Для реконструкции участка теплотрассы на улице Румянцева в Челябинске частично закроют движение на неделю. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Проехать нельзя будет с 23:00 17 августа до 23:00 24 августа по улице Румянцева на участке от Электростальской до Социалистической. На этот же период ограничивается движение по крайней правой полосе улицы Румянцева в районе пересечения с Социалистической при движении к Шоссе Металлургов.

На неделю общественный транспорт будет следовать по измененным маршрутам:

Автобусы №15, №24, №31, №41, №93с (большого класса) и троллейбусы №7, №14 в направлении ЧМК — в объезд по улицам Шоссе Металлургов, Мира и Румянцева.

Автобусы №16, №132 в направлении ЧМК — в объезд по улицам Румянцева, Электростальской, Липецкой, Мира и Румянцева.

При движении от ЧМК транспорт пустят по привычным трассам.

Виталина Ярховска