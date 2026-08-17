На автобусном маршруте Ижевск—Чекерил сменили перевозчика

С 17 августа рейсы по маршруту Ижевск—Чекерил (№385) будет выполнять новый перевозчик — «Автотранс+». Об этом во «ВКонтакте» сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Геннадий Таранов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Смену транспортных компаний он объяснил тем, что предыдущий перевозчик не исполнял свои обязанности в полном объеме. «В адрес министерства поступали многочисленные жалобы граждан»,— написал он.

Напомним, воткинская компания «Автотранс+» вышла на пригородные маршруты Ижевска в декабре 2025 года. Она сменила перевозчика «ИПОПАТ», с которым контракты были расторгнуты досрочно, по мировому соглашению.