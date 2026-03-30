Перевозчик из Удмуртии получил 30 новых автобусов для пригородных маршрутов

Новая партия из 30 низкопольных машин поступила компании «АвтоТранс+», обслуживающей пригородные маршруты Ижевска. Об этом сообщил в Telegram председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов. Транспорт будет курсировать по пригородным маршрутам Завьяловского, Малопургинского и Якшур-Бодьинского районов.

Всего перевозчики Удмуртии закупили с начала 2025 года 133 новых автобуса. «Важно, что перевозчики готовы инвестировать в дорожную отрасль региона — автобусы закупили на внебюджетные средства»,— резюмировал господин Ефимов.

Напомним, воткинская компания «АвтоТранс+» вышла на пригородные маршруты Ижевска в декабре 2025 года. Она сменила перевозчика «ИПОПАТ», с которым контракты были расторгнуты досрочно. После запуска жители Завьяловского района начали массово жаловаться на нехватку автобусов, их малую вместимость, большие интервалы и трудности с утренним выездом в город. На этом фоне «АвтоТранс+» начала повышать зарплаты и закупать новый транспорт.