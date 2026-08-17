Россия в прошедшем сельхозгоду экспортировала 46,5 млн тонн пшеницы

По итогам 2025/26 сельхозсезона (июль-июнь) Россия поставила за рубеж 46,5 млн тонн пшеницы. Это на 2,5 млн т больше, чем годом ранее, сообщили «Интерфаксу» в «Агроэкспорте». Россия нарастила экспорт в Ирак, Турцию и Судан.

Поставки российской пшеницы в Турцию увеличились в 2,2 раза в годовом выражении, до 7,3 млн тонн, в Судан — в два раза, до 2,2 млн тонн. Закупки этого зерна у России также нарастили Египет (на 6%) и Израиль (на 21%). Рекордный объем был поставлен в Ирак — почти 560 тыс. тонн пшеницы против 82 тыс. тонн в предыдущем сезоне.

В числе других крупных поставщиков пшеницы на мировой рынок были Евросоюз (ЕС) и Канада. ЕС за отчетный период экспортировал 31,5 млн тонн пшеницы, Канада — 29,6 млн тонн.

В России в августе активизировалось снижение цен на зерно. За прошлую неделю пшеница подешевела внутри страны на 2–2,8%, а ячмень — на 5,6%. Установившиеся значения — минимальные с мая 2024 года. Так рынок отреагировал в том числе на вывод из строя зерновых терминалов в Новороссийске. Цены на пшеницу из других стран в мире в то же время активно растут.

Подробности — в материале «Ъ» «Зерно упало в цене».