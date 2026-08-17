Россия в прошедшем сельхозгоду экспортировала 46,5 млн тонн пшеницы
По итогам 2025/26 сельхозсезона (июль-июнь) Россия поставила за рубеж 46,5 млн тонн пшеницы. Это на 2,5 млн т больше, чем годом ранее, сообщили «Интерфаксу» в «Агроэкспорте». Россия нарастила экспорт в Ирак, Турцию и Судан.
Поставки российской пшеницы в Турцию увеличились в 2,2 раза в годовом выражении, до 7,3 млн тонн, в Судан — в два раза, до 2,2 млн тонн. Закупки этого зерна у России также нарастили Египет (на 6%) и Израиль (на 21%). Рекордный объем был поставлен в Ирак — почти 560 тыс. тонн пшеницы против 82 тыс. тонн в предыдущем сезоне.
В числе других крупных поставщиков пшеницы на мировой рынок были Евросоюз (ЕС) и Канада. ЕС за отчетный период экспортировал 31,5 млн тонн пшеницы, Канада — 29,6 млн тонн.
В России в августе активизировалось снижение цен на зерно. За прошлую неделю пшеница подешевела внутри страны на 2–2,8%, а ячмень — на 5,6%. Установившиеся значения — минимальные с мая 2024 года. Так рынок отреагировал в том числе на вывод из строя зерновых терминалов в Новороссийске. Цены на пшеницу из других стран в мире в то же время активно растут.
Подробности — в материале «Ъ» «Зерно упало в цене».
Россия может завершить 2025/26 сельхозгод с третьим в истории результатом по экспорту пшеницы, превысив 46,5 млн тонн, что стало возможным благодаря весеннему всплеску отгрузок в марте и апреле (более 9 млн тонн) на фоне ослабления рубля и роста мировых цен. Согласно оценкам аналитиков «Русагротранса», в сезоне 2026/2027 объем экспорта может вырасти до 48 млн тонн за счет увеличения валового сбора пшеницы в стране и снижения производства у других мировых игроков. При этом ожидается, что в следующем сельхозсезоне мировое производство пшеницы сократится на 18,4 млн тонн, до 815,1 млн тонн, с наиболее существенным падением урожая в США, Аргентине, Австралии, Канаде и странах ЕС.
В марте 2026 года Россия отгрузила на экспорт 3,1 млн тонн пшеницы, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, на фоне нестабильной геополитической ситуации, побуждающей страны-импортеры наращивать закупки. С 1 по 20 марта 2026 года экспорт зерновых культур из РФ вырос в три раза, составив 3,5 млн тонн, при этом традиционными импортерами российской пшеницы оставались Египет, Турция и Израиль. Прогнозируется, что в следующем сельхозсезоне Турция, один из важнейших покупателей российского зерна, может сократить импорт с 7,5 млн до 4,5 млн тонн из-за высокого урожая, а Марокко уже приостановило импорт пшеницы до 31 июля 2027 года.