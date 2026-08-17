Умер создатель Музея камня в Екатеринбурге Владимир Пелепенко

В Екатеринбурге простятся с создателем первого частного музея камня в городе Владимиром Пелепенко, сообщила в своем Telegram-канале историк и экскурсовод Татьяна Мосунова. Ему был 91 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Пелепенко

Фото: Telegram-канал Татьяны Мосуновой Владимир Пелепенко

Фото: Telegram-канал Татьяны Мосуновой

Музей работал в гостинице «Большой Урал», но после конфликта был вынужден переехать в галерею «Главный проспект». «Очень скоро Музей камня стал брендом Екатеринбурга, а имя его создателя знал практически каждый горожанин. Что удивительно, сам Владимир Андреевич был вообще не с Урала, а стал самым уральским уральцем. Вернул нам чувство восхищения камнем»,— отметила госпожа Мосунова.

С Владимиром Пелепенко простятся сегодня в 14:30 на ул. Серафимы Дерябиной, 41а, в храме Вознесения.

Ирина Пичурина