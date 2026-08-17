Челябинские полицейские вернули государству 1 млрд рублей налогов

За первое полугодие 2026 года действия полицейских в Челябинской области помогли вернуть в бюджет более 1 млрд руб. налогов по уголовным делам, оконченным производством и направленным в суд. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

За шесть месяцев этого года было обнаружено 38 налоговых преступлений. Установлены 22 организации и пять физических лиц, допустивших неуплату налогов и сборов. Выявлением подобных эпизодов занимаются сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального полицейского главка.

Виталина Ярховска