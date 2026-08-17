Продажи российских полуприцепов в первом полугодии упали на 19,2%

Продажи российских полуприцепов на внутреннем рынке в физическом выражении сократились в первом полугодии на 19,2%, до 4,44 тыс., следует из данных портала «Росспецмаш-Стат». Сокращение отгрузок, уточняют в «Росспецмаше», фиксируется на фоне низкой базы 2025 года.

По данным «Росспецмаш-Стат», отгрузки российских нетентованных полуприцепов в январе—июне сократились на 28%, до 496, контейнеровозов — на 62%, до 284 штук, самосвальных полуприцепов — на 40%, до 246, сортиментовозов — на 48%, до 88 штук, тралов — на 14%, до 526, цистерн — на 29%, до 977, рефрижераторов — на 19%, до 410 штук. Положительная динамика фиксируется по зерновозам — рост на 24%, до 114 штук, изотермическим полуприцепам — на 11%, до 79, и тентованным полуприцепам — на 64,5%, до 1,1 тыс.

Негативная динамика напрямую связана с падением рынка грузовых автомобилей, отмечают опрошенные “Ъ” эксперты. Продажи новых тяжелых грузовиков в первом полугодии, согласно «Автостату», сократились на 17,3%, до 18,2 тыс. Во второй половине года, по мнению аналитиков, возможен частичный рост спроса на полуприцепы. Впрочем, по его итогам продажи все равно останутся в минусе — примерно на 15–20%, считают эксперты.

Подробнее — в материале «Ъ» «Под откос без зацепа».