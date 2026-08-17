Под откос без зацепа

Рынок российских полуприцепов резко падает вслед за рынком новых грузовиков. Во второй половине года, по мнению аналитиков, возможен частичный рост спроса. Впрочем, по его итогам продажи все равно останутся в минусе — примерно на 15–20%, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Продажи российских полуприцепов на внутреннем рынке в физическом выражении сократились в первом полугодии на 19,2%, до 4,44 тыс., следует из данных портала «Росспецмаш-Стат» (объединяет данные компаний, которые выпускают более 70% от всего объема производимых в РФ полуприцепов). Сокращение отгрузок, уточняют в «Росспецмаше», фиксируется на фоне низкой базы 2025 года.

Негативная динамика напрямую связана с падением рынка грузовых автомобилей, отмечают опрошенные “Ъ” эксперты.

Продажи новых тяжелых грузовиков в первом полугодии, согласно «Автостату», сократились на 17,3%, до 18,2 тыс.

На снижение отгрузки повлияли высокая ключевая ставка и осторожная инвестиционная политика транспортных компаний, считает партнер SBS Дмитрий Бабанский. Ему вторит директор автомобильной практики «ТеДо» Виктория Синичкина: сохраняющиеся ставки по коммерческим кредитам и лизингу критичны для перевозчиков из-за высокой стоимости финансирования новой техники. Структурные сдвиги в грузопотоках, добавляет господин Бабанский, также сказались на рынке. «Например, продажи контейнеровозов упали на 48%, хотя сегмент цистерн, напротив, вырос примерно на 10%»,— уточняет он.

По данным «Росспецмаш-Стат», отгрузки российских нетентованных полуприцепов в январе—июне сократились на 28%, до 496, контейнеровозов — на 62%, до 284 штук, самосвальных полуприцепов — на 40%, до 246, сортиментовозов — на 48%, до 88 штук, тралов — на 14%, до 526, цистерн — на 29%, до 977, рефрижераторов — на 19%, до 410 штук. Положительная динамика фиксируется по зерновозам — рост на 24%, до 114 штук, изотермическим полуприцепам — на 11%, до 79, и тентованным полуприцепам — на 64,5%, до 1,1 тыс.

Продажи импортных полуприцепов также демонстрируют падение, причем еще более значительное, чем российский сегмент, единогласны эксперты.

Основная причина — индексация утилизационного сбора в начале года. Это заметно повысило стоимость техники и снизило стимулы к обновлению парка, полагает Дмитрий Бабанский. Доля импорта на рынке новых грузовых полуприцепов в России, отмечает госпожа Синичкина, по разным оценкам, cоставляет порядка 20%. «Согласно нашему исследованию, на российском рынке китайские игроки также не представлены среди ведущих брендов импортной техники, поэтому можно предположить, что сегмент импорта снижается намного больше, чем российский, из-за введенного утилизационного сбора»,— подтверждает она.

Во втором полугодии возможен частичный рост спроса, полагает Дмитрий Бабанский: продажи могут поддержать увеличение выпуска седельных тягачей и развитие отдельных ниш. Ситуация остается сложной, но дальнейшее снижение ключевой ставки, переориентация на подержанную технику, оптимизация логистики и сезонный фактор могут способствовать стабилизации рынка, добавляет госпожа Синичкина.

Впрочем, по итогам года рынок останется в минусе, считают опрошенные “Ъ” аналитики. По прогнозу господина Бабанского, реализация новых полуприцепов в целом сократится на 15–20% относительно 2025 года. «Продажи в этом году будут ниже, чем в прошлом, из-за снижения спроса на новые автомобили в основных отраслях экономики, потребляющих грузовую технику, таких как строительство, логистика и сельское хозяйство»,— добавляет партнер, руководитель практики по работе с компаниями автомобильной промышленности Kept Станислав Зингиревич.

Наталия Мирошниченко