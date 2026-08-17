Челябинская область потеряла позицию в рейтинге регионов по высоким зарплатам

В 2026 году 28,3% работников Челябинской области получают зарплату выше средней по стране (108 тыс. руб.). Регион занял 25-е место среди субъектов России по этому показателю в рейтинге «РИА Новости», потеряв за год одну позицию.

В 2025 году несколько больше экономически активных жителей Южного Урала получали жалованье выше, чем в среднем по стране,— 29,9%. Снизилась и доля работников, которые зарабатывают в два раза больше. Если в 2025-м этот показатель составлял 4,3%, то в 2026 году он упал до 3,9%.

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ (65,8% работников получают зарплату выше средней по стране), Магаданская область (57,2%) и Чукотский АО (56,5%). Последние места заняли республики Ингушетия и Чечня (по 5,8%), а также Кабардино-Балкария (7,9%).

Виталина Ярховска