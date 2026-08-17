Трамп счел правильным шагом подписание «Мекканского соглашения»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал соглашение о совместной обороне, подписанное Саудовской Аравией с Турцией и Пакистаном. Господин Трамп назвал документ «важным первым шагом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

«Это показывает, как сплачивается Ближний Восток и как страны наконец-то смогут защищать себя более эффективно. Поздравляю великое руководство трех упомянутых стран. Это большой, смелый и важный первый шаг»,— написал он в своей соцсети Truth Social.

Совместное соглашение в сфере обороны лидеры Пакистана, Саудовской Аравии и Турции заключили в Мекке 7 августа. Договоренности включили в себя пункт о коллективной обороне, который предполагает, что военное нападение на одного из членов альянса будет считаться нападением на всех. Саудовские власти выступили категорически против присоединения к соглашению.

Подробности — в материале «Ъ» «Четвертый лишний».