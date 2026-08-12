Четвертый лишний

Египет не присоединился к оборонному альянсу Турции, Пакистана и Саудовской Аравии из-за несогласия со стороны саудовского королевского дома, сообщили арабские СМИ. Эр-Рияд, по их данным, счел, что Каир не может выступать в качестве стратегического партнера из-за своей близости к Объединенным Арабским Эмиратам — региональному сопернику Саудовской Аравии. Главным сторонником присоединения к альянсу Египта была Турция, которая публично подчеркивала, что «суннитское НАТО» должно держать свои двери открытыми для всех желающих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alexander Vilf / Host agency RIA Novosti / Reuters Фото: Alexander Vilf / Host agency RIA Novosti / Reuters

Саудовская Аравия выступила категорически против присоединения Египта к Мекканскому соглашению о совместной обороне, проинформировало издание The Middle East Eye (MEE) со ссылкой на саудовские источники. По их словам, саудовский правящий дом уведомил партнеров по «суннитскому НАТО», что сомневается в надежности Египта как стратегического партнера. Одной из причин собеседники MEE назвали близость североафриканской страны к ОАЭ — региональному конкуренту Саудовской Аравии. По их словам, саудовцев обидело, что на протяжении всего иранского конфликта Каир активно поддерживал Абу-Даби в дипломатической и военной сферах, но ничего подобного не сделал в отношении Эр-Рияда.

Как заявили турецкие источники MEE, значительные усилия для включения Египта в Мекканское соглашение приложила Турция — в целях расширения военных возможностей альянса.

Однако Эр-Рияд эти попытки отверг. «Мы понимаем, что турки хотят подключения Египта. Возможно, это произойдет в будущем, если мы увидим изменения или улучшения (в позиции Каира.— “Ъ”)»,— пояснили саудовские официальные лица в разговоре с MEE. И добавили, что пока Турция и Пакистан в военном отношении смогли предложить альянсу значительно больше, чем египетская сторона.

По версии источников египетского издания Mada Masr, Каир сам отказался от участия в «суннитском НАТО». Согласно их версии, в Арабской Республике опасались, что вступление в альянс ограничит ее политику в регионе. Кроме того, как обратили внимание собеседники Mada Masr, с точки зрения Каира, проект Мекканского соглашения изначально носил в большей степени политический, нежели оборонный характер. Неназванный египетский дипломат в разговоре с Mada Masr пояснил, что соглашение трех государств представляет собой политическую инициативу для укрепления позиций Саудовской Аравии, а не блок, существование которого изменило бы ситуацию в регионе.

Совместное соглашение в сфере обороны лидеры Пакистана, Саудовской Аравии и Турции заключили в Мекке 7 августа. Договоренности включили в себя пункт о коллективной обороне, который предполагает, что военное нападение на одного из членов альянса будет считаться нападением на всех.

«Наше соглашение не следует рассматривать как создание блока против какой-либо страны,— заявил тем не менее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью саудовской газете "Аш-Шарк аль-Аусат".— Мы всегда считали, что проблемы региона должны решаться его собственными странами». Он отверг утверждения о том, что создание суннитского альянса стало ответом на конфликт в шиитском Иране.

Анкара подчеркивает, что новое соглашение «открыто для участия всех братских стран, стремящихся к миру, благополучию и стабильности в регионе».

«В соответствии с видением нашего президента мы не должны ограничиваться тремя странами,— заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 8 августа в интервью турецкому новостному агентству "Анадолу".— Мы должны развиваться и, если необходимо, объединить под этим зонтиком все страны. Мекканское соглашение — это важнейший шаг к обеспечению прочной стабильности в регионе».

Хакан Фидан выразил надежду на то, что «на следующем этапе Египет также войдет в альянс».

«Мы уже сейчас ведем себя друг с другом так, как если бы были членами альянса,— сказал министр иностранных дел Турции, комментируя разведывательные и военные контакты Анкары с Египтом.— Есть несколько технических вопросов (в том, что касается расширения Мекканского соглашения.— “Ъ”). Как только они будут разрешены, у Египта не будет причин не быть его частью».

Анкара готова пойти дальше и применить логику Мекканского соглашения к другим регионам, в том числе территориально близким к России. Так, отвечая на вопрос агентства «Анадолу» о том, можно ли создать структуру, аналогичную «суннитскому НАТО», на Кавказе и в Центральной Азии, господин Фидан ответил, что подобные механизмы могут быть сформированы при необходимости. Однако в то же время министр добавил, что в некоторых регионах следует уделять больше внимания не военным, а экономическим объединениям.

Нил Кербелов