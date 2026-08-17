Библиотека Белинского оцифрует архив уральского композитора Владимира Горячих

Нотное наследие уральского композитора Владимира Горячих передано в собственность Свердловской областной универсальной научной библиотеки имени В. Г. Белинского в Екатеринбурге и будет оцифровано. Ранее архив хранился в Уральском народном хоре, где композитор работал художественным руководителем, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В собрание вошли произведения для различных инструментов, песни, романсы и обработки уральских народных мелодий. Среди них — «Победный марш», «Чудесный клад», «Гимн города Екатеринбурга». Значительная часть материалов сохранилась в рукописном виде. Сотрудники библиотеки планируют отреставрировать и оцифровать их для защиты от разрушения и повышения доступности для исследователей и исполнителей. Спрос на такие документы есть. Получить их можно будет в отделе музыкально-нотной литературы основного здания библиотеки по запросу.

Владимир Горячих родился 14 апреля 1929 года в Перми, окончил Свердловскую консерваторию. Значительную роль в формировании композитора сыграли изучение народного творчества в фольклорных экспедициях по Уралу и общение с известным музыковедом-фольклористом, основоположником Уральского хора Леонидом Христиансеном. Его произведения и обработки народных песен вошли в репертуар ведущих академических хоров России. В 1969 году Владимир Горячих был удостоен почетного звания «Заслуженный деятель искусств РСФСР».

«Было время, когда многие произведения Владимира Горячих исполнялись не только на территории Урала, но и по всей России, и по всему миру. С Уральским хором Владимир Иванович объехал всю Европу, даже встречался с Папой Римским. А буквально недавно его песню исполняли в Канаде. Теперь мы передаем эти ноты Библиотеке Белинского, так как хотим, чтобы эти произведения исполняли. Ведь главное для композитора, чтобы его произведения звучали»,— говорит руководитель Уральского народного хора Николай Зайцев.

Ирина Пичурина