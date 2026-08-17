Библиотека Белинского оцифрует архив уральского композитора Владимира Горячих
Нотное наследие уральского композитора Владимира Горячих передано в собственность Свердловской областной универсальной научной библиотеки имени В. Г. Белинского в Екатеринбурге и будет оцифровано. Ранее архив хранился в Уральском народном хоре, где композитор работал художественным руководителем, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
В собрание вошли произведения для различных инструментов, песни, романсы и обработки уральских народных мелодий. Среди них — «Победный марш», «Чудесный клад», «Гимн города Екатеринбурга». Значительная часть материалов сохранилась в рукописном виде. Сотрудники библиотеки планируют отреставрировать и оцифровать их для защиты от разрушения и повышения доступности для исследователей и исполнителей. Спрос на такие документы есть. Получить их можно будет в отделе музыкально-нотной литературы основного здания библиотеки по запросу.
Владимир Горячих родился 14 апреля 1929 года в Перми, окончил Свердловскую консерваторию. Значительную роль в формировании композитора сыграли изучение народного творчества в фольклорных экспедициях по Уралу и общение с известным музыковедом-фольклористом, основоположником Уральского хора Леонидом Христиансеном. Его произведения и обработки народных песен вошли в репертуар ведущих академических хоров России. В 1969 году Владимир Горячих был удостоен почетного звания «Заслуженный деятель искусств РСФСР».
«Было время, когда многие произведения Владимира Горячих исполнялись не только на территории Урала, но и по всей России, и по всему миру. С Уральским хором Владимир Иванович объехал всю Европу, даже встречался с Папой Римским. А буквально недавно его песню исполняли в Канаде. Теперь мы передаем эти ноты Библиотеке Белинского, так как хотим, чтобы эти произведения исполняли. Ведь главное для композитора, чтобы его произведения звучали»,— говорит руководитель Уральского народного хора Николай Зайцев.