Производитель воды «Ручеек» оспаривает права на «Святой источник ручеек»

Краснодарский производитель минеральной воды и напитков «Ручеек» обратился в Палату по патентным спорам, пытаясь оспорить использование IDS Borjomi Russia торговой марки «Святой источник ручеек», следует из материалов палаты. Заседание коллегии для рассмотрения спора намечено на 18 августа.

Вода под брендом «Святой источник ручеек» в России не выпускается. Но правообладателем марки еще в 2016 году стала кипрская Highroad Holdings — единственный владелец российского ООО «Идс Боржоми». Подконтрольный IDS Borjomi липецкий завод «Эдельвейс Л» обладает лицензией на выпуск продукции.

Значение бренда на рынке воды увеличивается в свете обостряющейся конкурентной борьбы. Выпуск продукции и ее поставки из-за рубежа растут, в то время как спрос остается ограниченным.

Подробнее — в материале «Ъ» «Брендами на воде писано».