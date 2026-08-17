Брендами на воде писано

Краснодарский производитель воды «Ручеек» пытается оспорить через Роспатент права IDS Borjomi на торговую марку «Святой источник ручеек». Значение бренда на рынке воды увеличивается в свете обостряющейся конкурентной борьбы. Выпуск продукции и ее поставки из-за рубежа растут, в то время как спрос остается ограниченным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Краснодарский производитель минеральной воды и напитков «Ручеек» обратился в Палату по патентным спорам, пытаясь оспорить использование IDS Borjomi Russia торговой марки «Святой источник ручеек», следует из материалов палаты. Заседание коллегии для рассмотрения спора намечено на 18 августа. В «Ручейке» и IDS Borjomi Russia на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

Вода под брендом «Святой источник ручеек» в России не выпускается. Но правообладателем марки еще в 2016 году стала кипрская Highroad Holdings — единственный владелец российского ООО «Идс Боржоми». Подконтрольный IDS Borjomi липецкий завод «Эдельвейс Л» обладает лицензией на выпуск продукции.

IDS Borjomi — один из крупнейших в России производителей воды (марки Borjomi, «Святой источник» и «Эдельвейс»). До 2022 года ключевым владельцем компании считались структуры «Альфа-групп», после введения санкций в отношении ее основателей часть прав была передана правительству Грузии. Сейчас структура владения не раскрывается. Согласно СПАРК, выручка российского ООО «Идс Боржоми» в 2025 году составила 48,77 млрд руб., увеличившись на 24,34% год к году. Чистая прибыль сократилась на 22,67%, до 2,51 млрд руб.

«Ручеек» основан в 1998 году в Горячих Ключах в Краснодарском крае, производит минеральную воду «Долина родника», а также сладкие газировки Lev. Компанию практически в равных долях контролируют Фарид Гиззатулин, Анатолий и Александр Гришечко. Согласно СПАРК, выручка ООО «Ручеек» в 2025 году выросла на 22,67% год к году, до 1,51 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 6,44%, до 270,01 млн руб.

Патентный поверенный Сергей Зуйков обращает внимание на то, что в мае 2026 года «Ручеек» зарегистрировал в Роспатенте одноименный товарный знак. Именно в этот момент компания могла узнать о существовании у IDS Borjomi прав на марку «Святой источник ручеек» и решить аннулировать ее из-за сходства. Это поможет компании избежать конфликтов в будущем. Советник практики интеллектуальной собственности «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Юрий Яхин, впрочем, обращает внимание на то, что зарегистрировать товарный знак «Ручеек» компания пыталась с 2008 года. Отказы вполне могли быть мотивированы наличием прав на «Святой источник ручеек», рассуждает он.

Для рынка питьевой воды сила бренда особенно важна, поясняет исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев, поскольку вкусовые различия между продуктами зачастую минимальны. Узнаваемость марки влияет на выбор потребителя, рассуждает он. Это может быть актуально в контексте роста конкуренции.

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Согласно «Честному знаку», производство минеральной и питьевой воды в России в январе—июне 2026 года выросло на 1,8%, до 7,07 млрд литров, импорт увеличился на 4,5%, до 126,6 тыс. литров. Наиболее заметный рост импорта показала минеральная лечебно-столовая вода, поставки которой из-за рубежа увеличились на 7,1% год к году. Спрос на воду падает из-за стремления потребителей экономить (см. “Ъ” от 4 мая).

Владимир Комаров, Василий Берзин