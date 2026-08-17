Цены на пшеницу и ячмень в России за неделю потеряли 2–5,6%

Средняя стоимость пшеницы третьего класса в России на неделе 10–16 августа составила 11,5 тыс. руб. за тонну, сократившись на 2,8% за семь дней, подсчитали в «Совэконе». Для четвертого класса аналогичное падение составило 3,1%, до 11 тыс. руб. за тонну, пятого — 2%, до 10 тыс. руб. Ячмень на внутреннем рынке за неделю подешевел на 5,6%, до 9,7 тыс. руб. Год к году стоимость пшеницы четвертого класса опустилась на 24%. Достигнутые значения на минимальном уровне с мая 2024 года, следует из материалов «Совэкона».

Директор «Совэкона» Андрей Сизов связывает выраженное снижение стоимости зерна в России на минувшей неделе с реакцией рынка на приостановку работы всех трех терминалов в порту Новороссийск. Цены на зерно в портах на минувшей неделе не были установлены из-за отсутствия закупок. Аграрии недовольны текущим уровнем цен и по возможности откладывают реализацию зерна, отмечают в «Совэконе». Дополнительно сказывается наполненность элеваторов в портах при отсутствии отгрузок.

В мире ограничение поставок из России приводит к увеличению стоимости пшеницы из других стран. Согласно USDA, на 12 августа экспортная стоимость продукции из Евросоюза составила $262 за тонну, увеличившись за месяц на 10,6%. Канадская пшеница подорожала на 7,4%, до $292 за тонну, американская — на 8,8%, до $321. Для России значение, напротив, снизилось на 1,3%, до $224 за тонну.

Подробнее — в материале «Ъ» «Зерно упало в цене».