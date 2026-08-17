Выездной турпоток из России в 2026 году вырастет всего на 4,5%

В 2026 году за рубеж в общей сложности могут отправиться 14 млн российских туристов, прогнозируют в Национальном рейтинговом агентстве (НРА). Год к году значение вырастет на 4,5%. Это почти в три с половиной раза ниже темпа 2025 года, когда рост достиг 15,5%. Значение также будет на 22,2% отставать от показателя докризисного 2019 года, когда за рубеж отправились 18 млн российских туристов, следует из подсчетов НРА.

Основными факторами, сдерживающими рост выездного турпотока в этом году, в НРА называют общее охлаждение экономики и конфликт на Ближнем Востоке. Аналитики обращают внимание на то, что по итогам 2025 года ОАЭ стали вторым по популярности выездным направлением среди россиян. Но в январе—июне 2026 года поток в страну, согласно данным Погранслужбы ФСБ, сократился на 48,9% год к году.

Падение спроса на ОАЭ, с одной стороны, напрямую связано с действовавшими весной ограничениями на авиасообщения, с другой — даже после их снятия поток гостей не удалось в полной мере восстановить, следует из материалов НРА. Аналитики предполагают, что в этом году страну посетит менее 1 млн туристов из России. Поток сократится более чем на 41% год к году. Эксперты НРА обращают внимание на то, что альтернативные направления в то же время демонстрируют выраженную динамику роста, приводя в качестве примера Вьетнам, Китай и Мальдивы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Туристы держатся в границах».