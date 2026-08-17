Сбежавшие из Марокко мигранты потребовали от властей Испании оставить их в Сеуте

Сотни мигрантов, прибывших в испанский анклав Сеута на побережье Северной Африки, провели акцию протеста на городском пляже. Они призвали власти Испании предоставить им убежище и не отправлять их обратно в Марокко. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, в анклаве осталось от 5 до 8 тыс. мигрантов из общего числа — более 72 тыс. человек, прорвавшихся через границу в конце июля. Из-за нехватки ресурсов прибывшие вынуждены жить на пляже Эль-Трамполин и в окрестностях города.

Часть мигрантов вышла с испанскими флагами и транспарантами, призывая найти решение и заявляя о нежелании возвращаться. В разговоре с Reuters протестующие заявили, что не хотят возвращаться в родные страны из-за низкого уровня жизни и возможного преследования.

Глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка ранее заявил, что нелегально въехавшим мигрантам не разрешат остаться в анклаве или выехать на материковую часть страны, за исключением редких случаев.

Медицинские службы Сеуты заявляют о высокой нагрузке на систему здравоохранения. По данным местных медиков, среди живущих на пляже участились вспышки инфекционной диареи, чесотки и травм, полученных во время стычек.

Подробнее о наплыве мигрантов в анклав — в материале «Ъ» «Суета в Сеуте».