Сбежавшие из Марокко мигранты потребовали от властей Испании оставить их в Сеуте
Сотни мигрантов, прибывших в испанский анклав Сеута на побережье Северной Африки, провели акцию протеста на городском пляже. Они призвали власти Испании предоставить им убежище и не отправлять их обратно в Марокко. Об этом сообщает Reuters.
По информации агентства, в анклаве осталось от 5 до 8 тыс. мигрантов из общего числа — более 72 тыс. человек, прорвавшихся через границу в конце июля. Из-за нехватки ресурсов прибывшие вынуждены жить на пляже Эль-Трамполин и в окрестностях города.
Часть мигрантов вышла с испанскими флагами и транспарантами, призывая найти решение и заявляя о нежелании возвращаться. В разговоре с Reuters протестующие заявили, что не хотят возвращаться в родные страны из-за низкого уровня жизни и возможного преследования.
Глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка ранее заявил, что нелегально въехавшим мигрантам не разрешат остаться в анклаве или выехать на материковую часть страны, за исключением редких случаев.
Медицинские службы Сеуты заявляют о высокой нагрузке на систему здравоохранения. По данным местных медиков, среди живущих на пляже участились вспышки инфекционной диареи, чесотки и травм, полученных во время стычек.
Подробнее о наплыве мигрантов в анклав — в материале «Ъ» «Суета в Сеуте».
Власти Марокко и Испании ожидали, что 15 августа нелегалы вновь попытаются массово проникнуть на территории Сеуты и Мелильи, поэтому обе страны усилили меры безопасности, возведя новые заграждения и увеличив количество силовиков. В ответ на миграционный кризис испанская левая политическая группа Sumar предложила отказаться от проведения чемпионата мира по футболу 2030 года совместно с Марокко.
Массовое проникновение мигрантов в Сеуту с территории Марокко началось в ночь на 30 июля. Тогда в Сеуту прибыли около 72 тысяч человек, большинство из которых были гражданами Марокко, а 70 тысяч уже были отправлены обратно в Марокко. По данным испанских и марокканских властей, при попытке попасть в испанский анклав погибли 90 человек.