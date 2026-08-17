Цены на бензин в России с начала года выросли на 7,4%

С начала года по 12 июля розничные цены на российских АЗС на бензин марок АИ-92 и АИ-95 выросли в среднем на 7,4% — до 67,03 руб. и 72,14 руб. за 1 л соответственно. Дизельное топливо за то же время подорожало на 12,1%, до 86,85 руб. Это следует из данных ЦДУ ТЭК, которые есть в распоряжении «Ъ».

На заправках вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) розничные цены на эти марки поднялись лишь на 4,98% и 4,82%. У независимых АЗС рост оказался в разы сильнее: +39,56% на АИ-92 и +44,63% на АИ-95.

В сентябре традиционный пик спроса на топливо может совпасть с плановыми ремонтами на крупных российских НПЗ (включая ТАИФ) и белорусском «Нафтане», что создает риски новой волны нехватки топлива. По оценке эксперта по энергетике Кирилла Родионова, сокращение белорусских поставок сильнее всего затронет Поволжье и независимый розничный сектор.

Подробнее — в материале «Ъ» «Осенний недолив».