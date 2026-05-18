Израиль утвердил смертную казнь для осужденных за теракты на Западном берегу

Командующий Центральным военным округом ЦАХАЛ генерал-майор Ави Блут подписал приказ, который ввел в действие новый закон о смертной казни на территории Западного берега реки Иордан, передает The Times of Israel. Согласно документу, военные суды теперь обязаны назначать высшую меру за теракты со смертельным исходом в качестве единственного возможного наказания, если только суд не установит особые обстоятельства, позволяющие назначить пожизненное заключение.

Закон вызвал волну критики и был назван дискриминационным, пишет издание. Новые правила действуют только в военных судах, где судят палестинцев, и фактически не распространяются на граждан или резидентов Израиля, дела которых рассматривает гражданская судебная система.

Кроме того, для смертного приговора требуется доказать мотив «отрицания существования Государства Израиль» — формулировка, которая фактически исключает применение этой меры к еврейским радикалам, делая закон направленным исключительно против арабов, сообщает «Гаарец».

Министры иностранных дел Австралии, Германии, Франции, Италии, Новой Зеландии и Великобритании выражали озабоченность из-за нового закона. Некоторые правозащитные организации и политики обжаловали закон в Верховный суде Израиля: суд обязал государство предоставить официальный ответ на эти апелляции до 24 мая.

Применение смертной казни предусмотрено законодательством Израиля со дня его основания, но за всю историю страны были казнены всего два человека.

Эрнест Филипповский