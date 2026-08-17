Гендиректор «МТС Лейбла» Надежда Бойчевски о новых способах продвижения музыки

Российский рынок музыкальных лейблов продолжает переживать трансформацию, начавшуюся в 2022 году. Тогда отечественный рынок потерял как крупных игроков, так и большинство инструментов по привлечению новой аудитории. О сокращении бюджетов на маркетинг, новых источниках финансирования индустрии, дефиците специалистов “Ъ” рассказала гендиректор «МТС Лейбла» Надежда Бойчевски.

По словам госпожи Бойчевски, с 2022 года маркетинговые бюджеты на рынке сократились на 70%. Одновременно ушли половина стриминговых витрин, включая Apple Music, Spotify и Deezer, а также наружная реклама западных сервисов. Из-за этого стало меньше возможностей работать с аудиторией и ее куда-то целенаправленно вести. Однако все равно на рынке появляются люди, которые решают заниматься музыкальным бизнесом и открывать собственные лейблы.

Появились новые источники, например Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ). У него музыкальная индустрия лидирует по сумме поддержки, распределяемой через грантовую систему. За всю историю фонда поддержано почти 1,9 тыс. музыкальных проектов на общую сумму более 14,5 млрд руб. Благодаря этому появляется больше неофолк-артистов. «Многие забывают, что мы многонациональная страна и фолк-музыка сильно разнится от региона к региону. В эту сторону никто сильно не смотрел, наверное, мы были здесь первыми с башкирской Ау Yola»,— отметила она.

Говоря о кадрах, госпожа Бойчевски подчеркнула: «Не хватает любых специалистов». В вузах, по ее мнению, не так много преподавателей с практическим опытом. «Если бы мне завтра потребовался операционный директор, то я бы не знала, откуда его брать»,— призналась она. В 2022 году кадров было больше, сейчас те, кто остался, не готовы менять работу.

Подробнее — в интервью Надежды Бойчевски «Ъ».