Мощность АЭС «Пакш» в Венгрии могут снова сократить из-за жары
Предпоследнюю турбину единственной в Венгрии атомной электростанции АЭС «Пакш» остановят, если продолжится обмеление Дуная. Об этом сообщил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.
Сейчас на станции работают две турбины. Из-за аномальной жары уровень воды в Дунае к 19 августа может упасть еще на 14–15 см. До критической отметки, при которой придется снова отключать турбину, остается девять сантиметров, написал господин Мадьяр в соцсети X.
Чтобы предотвратить перегрев оборудования, у электростанции погружают 80-метровые баржи и строят донный порог. Кроме того, 17 августа специалисты решили открыть шлюз на отрезке Рачкеве-Сороксари.
1 августа один из энергоблоков АЭС «Пакш» был остановлен из-за критически низкого уровня воды в Дунае. Остановка стала первой за 44 года работы станции. На АЭС приходится около трети всего потребления электроэнергии в стране.
Подробнее об обмелении реки — в материале «Ъ» «Европа осталась без Дуная».
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр 13 августа 2026 года усомнился в возможности строительства АЭС «Пакш-2» из-за обмеления Дуная, так как уже действующая станция «Пакш» испытывает трудности с охлаждающим каналом при низком уровне воды. Ранее, в феврале 2026 года, «Росатом» начал строительство двух новых энергоблоков АЭС «Пакш-2» по соглашению, подписанному в январе 2014 года.
Власти Венгрии, пришедшие к власти в мае 2026 года, инициировали аудит контракта с «Росатомом» по проекту «Пакш-2», и премьер Петер Мадьяр не исключил возможность смены подрядчика.
Обмеление Дуная влияет не только на АЭС «Пакш» в Венгрии, но и на атомную электростанцию «Чернаводэ» в Румынии, которая 11 августа 2026 года временно остановила работу одного из реакторов из-за критического уровня воды. Для увеличения притока воды к румынской АЭС ранее, 9 августа 2026 года, затапливали баржи и подрывали часть скалы в рукаве Бала.