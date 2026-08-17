Мощность АЭС «Пакш» в Венгрии могут снова сократить из-за жары

Предпоследнюю турбину единственной в Венгрии атомной электростанции АЭС «Пакш» остановят, если продолжится обмеление Дуная. Об этом сообщил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.

Сейчас на станции работают две турбины. Из-за аномальной жары уровень воды в Дунае к 19 августа может упасть еще на 14–15 см. До критической отметки, при которой придется снова отключать турбину, остается девять сантиметров, написал господин Мадьяр в соцсети X.

Чтобы предотвратить перегрев оборудования, у электростанции погружают 80-метровые баржи и строят донный порог. Кроме того, 17 августа специалисты решили открыть шлюз на отрезке Рачкеве-Сороксари.

1 августа один из энергоблоков АЭС «Пакш» был остановлен из-за критически низкого уровня воды в Дунае. Остановка стала первой за 44 года работы станции. На АЭС приходится около трети всего потребления электроэнергии в стране.

Подробнее об обмелении реки — в материале «Ъ» «Европа осталась без Дуная».