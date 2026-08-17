Рекламная группа E-Promo Group выходит на рынок Узбекистана

Рекламная группа E-Promo Group (в альянсе с Group4Media и MG Group занимает 6-е место в рейтинге медиаагентств АКАР и Sostav 2026 года) рассказала “Ъ” о том, что выходит на рынок Узбекистана и зарегистрировала там юрлицо. В течение двух лет E-Promo планирует вложить около $1 млн и нанять около 30 человек в штат местной компании. Филиал на территории Узбекистана позволит компании заключать договоры и вести расчеты в национальной валюте, взаимодействовать с местными рекламодателями, партнерами и медиаплощадками, уточнили там.

Компания решила выйти на рынок Узбекистана, так как по итогам 2025 года объем рынка там вырос на 30–40%, до $260 млн, а к концу этого года превысит $300 млн и сохранит высокие темпы роста. К рекламному бизнесу в Узбекистане сейчас активно присматриваются российские бренды, говорят в E-Promo: около 10% рекламного рынка страны уже сейчас генерируют российские рекламодатели. Причем многие из них вышли на рынок только в последние годы, поэтому эта доля будет расти, считают там.

Основной спрос на продвижение в Узбекистане приходится на сферы финтеха, маркетплейсов и классифайдов, говорят в компании. Это обусловлено высокой долей интернет-пользователей и ростом направления e-commerce с низкой базы, уточняют там. При этом компании из России больше интересуются digital-инвентарем, так как он растет в стране быстрее традиционного сегмента, говорят в компании. Компании в основном отдают предпочтение продвижению через Telegram в Узбекистане, уточняют в E-Promo. Интерес к продвижению российских брендов на рынке Узбекистана через Telegram подтверждают и в других крупных рекламных агентствах.

Подробнее — в материале «Ъ» «В добрый рекламный путь».