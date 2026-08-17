Павел Косов назначен новым руководителем «Российского экологического оператора»

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении возглавлявшего «Росагролизинг» Павла Косова гендиректором публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО). Это назначение источники “Ъ” связали с системным кризисом в сфере обращения с отходами, который грозит сорвать выполнение целей федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», и с необходимостью более эффективного управления компанией, отвечающей за «мусорную реформу».

Должность гендиректора «Росагролизинга» Павел Косов занимал с августа 2018 года, и с его приходом связывают выправление финансовой ситуации в компании — ранее «Росагролизинг» был хронически убыточным, сталкиваясь с проблемами из-за неэффективности менеджмента и хищений. Преемником Павла Косова, как сообщил «Росагролизинг», решением Минсельхоза 13 августа назначен Владимир Балтер, ранее работавший в компании первым заместителем генерального директора.

Павел Косов на новом посту сменит Ирину Тарасову, возглавлявшую РЭО с марта 2025 года. По словам источника “Ъ”, Ирина Тарасова останется работать в компании, но ее статус пока не определен. До нее РЭО возглавлял Денис Буцаев, перешедший в 2025-м на пост первого заместителя главы Минприроды — в мае он спешно покинул эту должность, после чего уехал за границу и был объявлен в розыск по обвинению в хищениях.

Подробнее — в материале «Ъ» «Отходам повысили управляемость».