Плановые ремонты на НПЗ России и Белоруссии могут привести к нехватке топлива в сентябре

Новая волна нехватки топлива может прийтись на сентябрь из-за плановых ремонтов на крупных российских предприятиях и белорусском Новополоцком НПЗ («Нафтан»), утверждают источники “Ъ”, знакомые с ситуацией на топливном рынке. Новополоцкий НПЗ — один из двух НПЗ Белоруссии, его установленная мощность, как и у Мозырского НПЗ, составляет 12 млн тонн в год.

Белоруссия активно замещает своими объемами упавшую выработку заводов РФ. Как сообщал Reuters, в июле страна поставила рекорд отгрузок топлива в РФ, составивший 212 тыс. тонн бензина и 162 тыс. тонн дизтоплива. Однако в начале августа отгрузки белорусского топлива начали сокращаться.

Помимо Новополоцкого НПЗ, в сентябре в плановый ремонт выходят и крупные российские заводы, например ТАИФ. Дополнительный риск, указывают участники рынка в беседе с “Ъ”, создают атаки на НПЗ, которые остаются непредсказуемым фактором и могут наложиться на и без того ограниченное предложение в сентябре—октябре.

Подробнее — в материале «Ъ» «Осенний недолив».