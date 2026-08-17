В российских компаниях Nestle может быть введено временное управление

ООО «КС Логистика» обратилось к Владимиру Путину с просьбой рассмотреть возможность ввести временное управление относительно пяти российских структур компании Nestle — ООО «Нестле Россия», «Нестле Кубань», «Сириал Партнерс Рус», «ЦПБ Нестле» и «Атриум Инновейшенс Рус». Об этом “Ъ” рассказал источник, знакомый с ситуацией. По его словам, предложение о введении в российских структурах Nestle временного управления «КС Логистика» мотивирует отсутствием планов по расширению мощностей и прекращением экспорта произведенных в России товаров.

Еще один собеседник “Ъ” утверждает, что для предоставления отзыва обращение направлено в аппарат вице-премьера Дмитрия Патрушева. Сейчас там ведется сбор информации, ответ планируется представить до конца года.

В российском офисе Nestle “Ъ” сообщили, что не получали никаких запросов от государственных органов, касающихся обращения «КС Логистики». Офисы и фабрики продолжают работу в России, все обязательства выполняются, пояснили там. Инвестиции Nestle в России в 2022–2025 годах были направлены на поддержку производства и инвестиционной деятельности, заявили в компании.

Подробнее — в материале «Ъ» «Продукты — в надежные руки».