Греция обвинила Турцию в нарушении международного права из-за морских парков

МИД Греции назвал незаконным создание Турцией двух национальных морских парков на северо-востоке Эгейского моря и в восточном Средиземноморье.

«В той мере, в которой рассматриваемые парки охватывают международные воды, их создание незаконно… ни одно государство, согласно морскому праву, не уполномочено в одностороннем порядке создавать морские охраняемые зоны на территориях вне национальной юрисдикции»,— указано в заявлении. В МИД Греции отметили, что морские также парки простираются в пределах греческого континентального шельфа.

Накануне президент Турции Реджеп Эрдоган подписал указы об учреждении двух новых морских национальных парков — «Фетхие-Каш» между Муглой и Антальей и «Кузей Эге» между Чанаккале и Текирдагом.

В январе Афины заявляли о намерении создать второй морской парк в Эгейском море, несмотря на несогласие Турции. Греция стремится расширить свои территориальные воды с шести до 12 морских миль. Это позволяет Конвенция ООН по морскому праву. Турция категорически отвергает расширение и считает подобное решение casus belli — формальным поводом для объявления войны.