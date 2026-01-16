Греция заявила о расширении территориальных вод в Эгейском море

Глава МИД Греции Йоргос Герапетритис заявил, что Греция расширит территориальные воды и создаст второй морской парк в Эгейском море, несмотря на несогласие Турции.

«У нас есть один морской парк (охраняемых территорий.— “Ъ”) в Эгейском море и будет второй… Он появится так же, как появилось расширение до 12 морских миль», — заявил господин Герапетритис, выступая в парламенте (цитата по «РИА Новости»). Министр не уточнил, в каком именно районе Греции произойдет расширение.

Господин Герапетритис назвал «неприемлемыми претензиями» турецкую доктрину «Голубая родина» (стратегия, направленная на расширение претензий Турции на морские зоны в Черном, Эгейском морях и Восточном Средиземноморье). Министр заявил, что «Карты морского пространственного планирования» на платформе Еврокомиссии были обновлены в соответствии с греческой позицией по границам.

Греция стремится расширить свои территориальные воды от шести до 12 морских миль, как это позволяет Конвенция ООН по морскому праву. Турция категорически отвергает одностороннее расширение территориальных вод Греции и считает, что подобное решение является casus belli (формальным поводом для объявления войны).