ПСЖ с Сафоновым в составе проиграл «Лансу» в матче за Суперкубок Франции

Французский клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) с российским вратарем Матвеем Сафоновым в составе уступил «Лансу» в поединке за Суперкубок Франции. Встреча завершилась со счетом 0:1. Игра прошла на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе.

Единственный мяч на 32-й минуте забил нападающий Флориан Товен. На 39-й минуте защитник «Ланса» Киллиан Антоньо был удален с поля за грубый подкат в центре поля — попал шипами в голеностоп нападающему парижан Магну Аклиушу. Под конец матча, на 86-й, красную карточку показали защитнику ПСЖ Нуну Мендешу, который локтем попал по лицу полузащитнику Михалу Скурасю.

ПСЖ впервые проиграл матч за трофей с Сафоновым в стартовом составе. 12 августа парижане победили английскую «Астон Вилла» в матче за Суперкубок УЕФА. До этого россиянин помог клубу завоевать Кубок Франции (2025), Межконтинентальный кубок (2025) и Лигу чемпионов (2026).

«Ланс» стал обладателем Суперкубка Франции впервые в истории. ПСЖ выигрывал его 14 раз и является рекордсменом по числу завоеванных кубков.