Три жителя пострадали в Белгородской области в результате атак ВСУ

В Белгородской области три мирных жителя пострадали в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает оперштаб региона в Telegram-канале.

«Во время атак ВСУ пострадали три мирных жителя», — следует из сообщения.

Как уточнили в оперштабе, в поселке Ракитное при ударе беспилотника по грузовому автомобилю пострадал мужчина. В Ракитянском округе на трассе Ракитное — Пролетарский дрон атаковал автомобиль, ранения получил мужчина. В Шебекине при ударе беспилотника по территории частного дома была ранена женщина.

В ряде сел и поселков Белгородской области были повреждены транспортные средства, коммерческие и жилые постройки, а также объекты инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате удара украинского беспилотника по автобусу в Ракитянском округе Белгородской области увеличилось до десяти человек. Ранее сообщалось о шести пострадавших, включая 15-летнего ребенка. Автобус подвергся атаке ВСУ утром в воскресенье.