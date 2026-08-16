Число пострадавших из-за удара БПЛА по автобусу под Белгородом выросло до 10

Число пострадавших в результате утреннего удара украинского беспилотника по автобусу в Ракитянском округе Белгородской области увеличилось до десяти человек, сообщает оперативный штаб региона.

Ранее сообщалось о шести пострадавших, включая 15-летнего ребенка. Позже выяснилось, что еще одна женщина с акубаротравмой обратилась в городскую больницу №2 Белгорода, где ей оказали необходимую медицинскую помощь. Врачи отпустили пациентку на амбулаторное лечение.

Автобус, принадлежащий предприятию, подвергся атаке ВСУ утром в воскресенье. Ранее при этом инциденте погибла женщина, еще девять человек получили травмы различной степени тяжести. Региональные службы продолжают отслеживать состояние всех пострадавших и оказывают им поддержку.