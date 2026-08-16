Красно-белых проверили на крепкость

В заключительном матче четвертого тура чемпионата России по футболу «Спартак» на выезде обыграл «Балтику» — 2:1. Победа далась одному из трех основных претендентов на титул очень тяжело, а в конце встречи красно-белые практически только отбивались. Первый гол помог забить своей новой команде нападающий Мирлинд Даку, ассистировавший Манфреду Угальде, а потом отличился Пабло Солари. У «Спартака» теперь девять очков, как у «Зенита» и махачкалинского «Динамо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Момент матча между командами «Спартак» и «Балтика»

Фото: Александр Подгорчук / РИА Новости Момент матча между командами «Спартак» и «Балтика»

Фото: Александр Подгорчук / РИА Новости

Для «Спартака» матч в Калининграде был не просто проверкой на прочность после поражения от «Краснодара». В противостоянии с «Балтикой» столичному клубу предстояло показать, что он действительно уже готов к борьбе за чемпионство, а его руководство поставило перед нынешним сезоном именно такую задачу. Перед встречей с «Зенитом» в следующем туре москвичи не имели права на вторую подряд осечку, а ведь «Балтика» в прошлом сезоне дважды обыграла их. Еще при главном тренере Деяне Станковиче они пролетели 0:3 дома, после чего уступили 0:1 в гостях и с временно исполнявшим эти обязанности Вадимом Романовым.

Так что команда Андрея Талалаева стала очень неудобным соперником для красно-белых, да и в текущей турнирной таблице находилась рядом с ними, также набрав в трех матчах шесть очков.

Ныне возглавляющий «Спартак» Хуан Карседо «Балтике» не проигрывал и никаких комплексов вроде бы не испытывал, тем не менее проблема у него была — это отсутствие из-за травмы Эсекьеля Барко. По ходу предыдущего матча с «Краснодаром», когда аргентинца пришлось заменить после первого тайма, испанский специалист ее не решил. Сейчас он попробовал сыграть с двумя чистыми нападающими, выпустив в стартовом составе Мирлинда Даку и Манфреда Угальде. Гораздо более мощный албанец, естественно, действовал в центре, а костариканец — в оттяжке.

Как и ожидалось, «Спартак» попал в Калининграде под жесткий прессинг, тем не менее неплохо его разбивал и переводил игру к чужой штрафной площади. А там старался грузить на Даку, хотя эти передачи до него почти не доходили. Правда, он все-таки изловчился и чуть не сделал гол из ничего, скинув мяч на пустые ворота, и хозяев спас защитник Сергей Варатынов. «Балтика» ответила дальним ударом Андрея Менделя, и уже голкипер Александр Максименко выручил гостей.

Порой калининградцы довольно глубоко забирались на спартаковскую половину поля и нарвались на контратаку, в которой Даку блестяще ассистировал Угальде и записал себе в актив первое результативное действие за новый клуб. Костариканец убежал один на один с вратарем и пробил через руки Евгения Латышонка.

«Спартак» повел на 20-й минуте, но уже на 23-й упустил преимущество.

Мингиян Бевеев вбросил аут в штрафную, а Мендель отправил удачно отскочивший к нему мяч в сетку. Получилось, как в матче с «Краснодаром», когда красно-белые тоже быстро позволили противнику отыграться. Даку создал еще один голевой момент — теперь для Пабло Солари, но Латышонок потащил, а затем прострел аргентинца едва не привел к автоголу Варатынова. Гости владели инициативой, но и Айман Мурид незадолго до перерыва заставил Максименко совершить сейв. В итоге первый тайм закончился вничью 1:1, и «Балтика» опять дала понять, что легко «Спартаку» не будет.

Впрочем, сразу после перерыва на 49-й минуте москвичи снова вышли вперед. Маркиньос выполнил не самый точный навес в штрафную, однако мяч удачно отскочил к Солари, у которого было время остановить его, прицелиться и послать в открытый угол. Причем на этот раз подопечные Карседо не пропустили быстрый ответный гол и зацепились за результат, хотя хозяева активировали свое секретное оружие в лице Брайана Хиля, который уже отметился в этом чемпионате двумя голами после выхода со скамейки запасных.

Но постепенно команда Талалаева увеличила обороты и прижала красно-белых к воротам. К тому же Бевеев продолжал наводить панику на них своими аутами. Один из них завершился мощным ударом Элдара Чивича в штангу, и Максименко откровенно повезло.

«Спартаку» было очень тяжело сдерживать напор калининградского клуба, тем более что у него совсем разладилась контригра, и Даку с Угальде занимались только черновой работой.

Им больше приходилось толкаться с оппонентами и рубиться за мяч, который в отсутствие Барко не получалось взять под контроль. И вообще на поле царил какой-то хаос, особенно ближе к концовке, когда «Балтика» уже просто сбилась на навал. На последних минутах гостей еще раз выручил Максименко, парировавший удар Варатынова после розыгрыша углового, а затем вратарю помог Виктор Парада. Был момент и у Хиля, когда Бевеев снова превратил обычный аут в опаснейший стандарт, но нападающий сборной Сальвадора просто боднул мяч в сторону Максименко. Москвичи с огромным трудом дотерпели до финального свистка, притом что судья Андрей Прокопов добавил пять минут, а сыграли команды больше семи.

Победив 2:1, «Спартак» проявил характер и с девятью очками догнал «Зенит», с которым теперь встретится в Москве 23 августа.

Пока красно-белые на третьем месте по дополнительным показателям, а петербуржцы вторые. При этом вровень с ними неожиданно идет махачкалинское «Динамо», уверенно обыгравшее «Крылья Советов» в Самаре — 4:1. И в пятом туре оно примет лидера чемпионата «Краснодар».

Александр Ильин