В тройке удалой

Парижский чемпионат Европы по водным видам спорта сборная России завершила на третьем месте в медальном зачете. Запрыгнуть в топ-3 удалось в последний соревновательный день, который принес отечественным спортсменам пять медалей. Золото россияне завоевали в мужской комбинированной эстафете. Серебро взял Егор Корнев на 50 м вольным стилем. Бронзовые награды — у Михаила Щербакова, Павла Самусенко и женской эстафетной четверки.

Единственное российское золото дня — пятое в плавании и десятое на чемпионате Европы по водным видам спорта — было завоевано в последнем заплыве турнира, в мужской комбинированной эстафете 4х100 м. Оно позволило сборной России закончить первенство на третьей строчке общего зачета. Помимо 10 медалей высшего достоинства, было еще 9 серебряных и 13 бронзовых. Выше — только команды Великобритании (14–4–8) и Италии (13–15–15).

Сама эстафета получилась захватывающей. Началась она с прекрасного старта Климента Колесникова на спине, который, впрочем, к концу своего стометрового отрезка сдал, позволив обойти себя сразу двум противникам. Гонка продолжилась надежным брассом Ивана Кожакина: никого не обогнал, но и лидеров, несмотря на травму спины, далеко не отпустил. Затем было классное включение Андрея Минакова баттерфляем. Он передал финишеру промежуточное второе место с дефицитом в 0,2 секунды. А финишером был Егор Корнев, самый горячий спринтер Европы. Поэтому отставание казалось формальностью.

Корнев вырвался на первую позицию практически сразу и никому ее не отдал. Следом за россиянами финишировали итальянцы (на 0,19 секунды позже) и французы (+0,36).

Разочаровать любого болельщика российской команды должны были итоги первого заплыва, тоже с участием Егора Корнева — главной надежды страны в самом крупном олимпийском виде. Он тоже сулил сборной России золото, поскольку Корнев зарекомендовал себя как безоговорочный фаворит на 50 м вольным стилем. В этом сезоне до чемпионата Европы он опережал любого из оппонентов как минимум на полсекунды. Это колоссальный зазор для сверхкороткой дистанции.

Выделялись среди оппонентов серб Андрей Барна и украинец Никита Шеремет. Все трое действительно поднялись на пьедестал. Барне Корнев в результате не проиграл — они финишировали синхронно, за 21,37 секунды. А вот Шеремет обоих обставил. И обставил прилично, на 24 сотых. Примерно столько же недобрал до мирового рекорда.

Так или иначе, Егор Корнев увезет с парижского чемпионата Европы шесть наград. До заключительного дня турнира он успел взять два золота (победил на 50 м баттерфляем и плыл в составе смешанной эстафетной четверки) и два серебра (на кролевой стометровке, «королевской» дистанции, и в мужской кролевой же эстафете 4х100 м).

Этим сборная России не ограничилась. В заплыве на 200 м комплексом пришла бронза. Принес ее, правда, не тот, от кого ждали.

У Ильи Бородина не сложилось, и он стал последним. А вот Михаил Щербаков неожиданно зацепился за подиум. 18-летний россиянин провел классный последний «полтинник» и финишировал с юниорским рекордом мира. На финише он уступил венгру Хуберту Кошу и испанцу Уго Гонсалесу де Оливейре, но обскакал британского ветерана Данкана Скотта — двукратного олимпийского чемпиона, вообще-то классного универсала, конкретно в этом виде программы дважды бравшего серебро Игр. Впрочем, необходима оговорка: из-за травмы этой дисциплиной, как и несколькими другими, пожертвовал лучший пловец поколения француз Леон Маршан.

Еще одну бронзовую медаль завоевал Павел Самусенко на стометровке на спине. К середине дистанции он бился за лидерство с итальянцем Томасом Чекконом. Но вторую половину Самусенко — специалист по дисциплинам суперспринтерским — все-таки провел скромнее. Чеккон взял серебро, а золото в итоге прибрал к рукам грек Апостолос Христу. Он прибавил после отсечки и выиграл касание в одну сотую секунды.

Наконец, третью за день бронзу принесли девушки в комбинированной эстафете 4х100 м: Алина Гайфутдинова, Евгения Чикунова, Дарья Клепикова и Кира Манохина.

Они всю дистанцию держались неподалеку от лидеров, но все-таки выше третьего места не забрались. Золото благодаря спурту Фрейи Колберт в концовке завоевали британки. Серебро — у итальянок.

В зачете, учитывающем только результаты соревнований по плаванию, как и в общем зачете чемпионата Европы, сборная России стала третьей (5 золотых наград, 5 серебряных и 9 бронзовых). Опередили ее те же конкуренты: британцы (8–2–4) и итальянцы (6–8–6).

Роман Левищев