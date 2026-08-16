Восемь стран обвинили Израиль в препятствовании мирному плану по сектору Газа
Ответственность за препятствование усилиям по достижению мира в Газе лежит на Израиле после отказа Тель-Авива от дорожной карты по реализации плана президента США Дональда Трампа. Об этом главы МИД восьми стран заявили в совместном заявлении, пишет The Jerusalem Post.
9 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив не согласится на дальнейший вывод войск из Газы до полного разоружения «Хамас». Политик исключил возможность создания палестинского государства.
«Этот отказ подтверждает, что Израиль теперь несет ответственность за препятствование усилиям, направленным на установление мира в Газе и на остальных оккупированных палестинских территориях», — следует из заявления восьми стран.
Документ подписали главы МИД Иордании, ОАЭ, Индонезии, Пакистана, Турции, Саудовской Аравии, Катара, Египта. Министры призвали США продолжить активное участие в процессе и добиться от Тель-Авива выполнения обязательств.
США потребовали от Израиля завершить боевые действия в Иране, Ливане и секторе Газа, сообщил 10 августа Channel 13. Позицию Вашингтона до израильского руководства донес командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер.
В августе 2026 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что у него есть разногласия с президентом США Дональдом Трампом по поводу мирного соглашения с палестинской группировкой «Хамас», поскольку Нетаньяху настаивает на полном разоружении «Хамаса» до перехода к следующей фазе соглашения, которая подразумевает восстановление анклава. 10 августа 2026 года израильский Channel 13 сообщил, что США требуют от Израиля завершить боевые действия в Иране, Ливане и секторе Газа, и эту позицию Вашингтона израильскому руководству довел командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер.
Канцелярия Биньямина Нетаньяху сообщала в январе 2026 года, что состав «Совета мира» в секторе Газа не был согласован с Израилем и противоречит его политике, а сам «Совет мира» возглавил Дональд Трамп. При этом в октябре 2025 года израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху был удивлен заявлением Дональда Трампа о готовности «Хамаса» к миру и о том, что Израиль должен прекратить бомбардировки сектора Газа.
«Аль-Джазира» в августе 2026 года отметила, что Демократическая партия США всё больше склоняется в сторону поддержки палестинского дела, а Израиль становится всё более непопулярным в США, в то время как Трамп может решить прекратить отношения с Израилем. В декабре 2025 года США призывали Израиль воздерживаться от действий, которые могут вызвать негативную реакцию арабских государств, и сохранять приверженность мирному плану из 20 пунктов, разработанному Дональдом Трампом и поддержанному всеми сторонами.