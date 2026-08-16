Восемь стран обвинили Израиль в препятствовании мирному плану по сектору Газа

Ответственность за препятствование усилиям по достижению мира в Газе лежит на Израиле после отказа Тель-Авива от дорожной карты по реализации плана президента США Дональда Трампа. Об этом главы МИД восьми стран заявили в совместном заявлении, пишет The Jerusalem Post.

9 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив не согласится на дальнейший вывод войск из Газы до полного разоружения «Хамас». Политик исключил возможность создания палестинского государства.

«Этот отказ подтверждает, что Израиль теперь несет ответственность за препятствование усилиям, направленным на установление мира в Газе и на остальных оккупированных палестинских территориях», — следует из заявления восьми стран.

Документ подписали главы МИД Иордании, ОАЭ, Индонезии, Пакистана, Турции, Саудовской Аравии, Катара, Египта. Министры призвали США продолжить активное участие в процессе и добиться от Тель-Авива выполнения обязательств.

США потребовали от Израиля завершить боевые действия в Иране, Ливане и секторе Газа, сообщил 10 августа Channel 13. Позицию Вашингтона до израильского руководства донес командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер.