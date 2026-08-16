Российские гимнастки выиграли командное многоборье на чемпионате Европы

Женская половина чемпионата Европы по спортивной гимнастике в Загребе завершилась триумфом сборной России. Победа в командном турнире, которую одержали Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова и Людмила Рощина, оказалась очень убедительной: ближайшие преследовательницы, итальянки, отстали более чем на 3,5 балла.

Главной героиней турнира стала 26-летняя Мельникова, которая ранее выиграла личные соревнования в многоборье, лучше всех исполнила опорный прыжок и финишировала с тремя золотыми медалями. Продемонстрировав блестящее мастерство и высокую психологическую устойчивость, россиянки за весь день не допустили ни одного заметного срыва.

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