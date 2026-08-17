В России появится единый центр госэкспертизы книг

Минцифры разрабатывает законопроект, наделяющий решения Экспертного центра при Российском книжном союзе статусом государственной экспертизы. Об этом сообщил “Ъ” директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии министерства Владимир Григорьев.

«Этот статус может быть получен несколькими способами. Один из них мы сейчас отрабатываем: это законодательное наделение уполномоченного органа правительства РФ (Минцифры.— “Ъ”) аккредитацией государственной экспертизы в области книгоиздания»,— уточнил господин Григорьев. После этого Минцифры сможет сделать центр при РКС «официальным органом экспертизы».

В пресс-службе министерства сообщили “Ъ”, что «вопрос аккредитации экспертной организации для книжной индустрии в настоящее время находится на стадии предварительной экспертной проработки и межведомственного обсуждения концепции законопроекта».

Сейчас розничные игроки и библиотеки, «столкнувшись с отсутствием четких правил и списков», прибегают к мерам, которые часто оказываются избыточными, указывает президент Ассоциации книгораспространителей, руководитель комитета по поддержке и развитию книгораспространения РКС Светлана Зорина: «Магазины снимают с продажи книги по своему решению из-за страха перед возможными последствиями».

Изначально с этим предложением в апреле выступил президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков на заседании Организационного комитета по поддержке литературы. Тогда он тоже говорил о трудностях из-за отсутствия единого подхода к экспертизе книг и привел в пример ситуацию с недавно вышедшей книгой Захара Прилепина «Чет-нечет: пособие по новейшей литературе». Эта работа, по его словам, посвящена анализу литературного творчества 2000-х годов и содержит оценку произведений авторов, которые «сегодня признаны иноагентами или участниками террористической деятельности». Из-за того, что в ней содержатся упоминания этих писателей, библиотеки, книжные магазины и маркетплейсы "ее не берут", пожаловался господин Новиков.

Подробнее — в материале «Ъ» «Книги припечатают».

Мария Барановская