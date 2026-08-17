Книги припечатают

Минцифры планирует наделить Экспертный центр при Российском книжном союзе (РКС) полномочиями проведения государственной экспертизы, узнал “Ъ”. Сейчас специалисты центра анализируют книги по запросам госорганов и издательств, но их вердикт носит рекомендательный характер и может не приниматься в расчет полицией или судом. Инициатива Минцифры повысит статус такой экспертизы. В книжном союзе считают, что это решит проблему отсутствия единого подхода к экспертизе книг и снизит дополнительную правовую и финансовую нагрузку на участников рынка. Однако директор книжного магазина напоминает, что экспертиза РКС вовсе не бесплатна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Минцифры разрабатывает законопроект, наделяющий решения Экспертного центра при Российском книжном союзе статусом государственной экспертизы. Об этом сообщил “Ъ” директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии министерства Владимир Григорьев.

«Этот статус может быть получен несколькими способами. Один из них мы сейчас отрабатываем: это законодательное наделение уполномоченного органа правительства РФ (Минцифры.— “Ъ”) аккредитацией государственной экспертизы в области книгоиздания»,— уточнил господин Григорьев. После этого Минцифры сможет сделать центр при РКС «официальным органом экспертизы».

В пресс-службе министерства сообщили “Ъ”, что «вопрос аккредитации экспертной организации для книжной индустрии в настоящее время находится на стадии предварительной экспертной проработки и межведомственного обсуждения концепции законопроекта».

Экспертный центр при РКС был создан в 2023 году для проверки книг на предмет нарушения закона. Экспертиза «по инициативе органов государственной власти» проводится бесплатно; издательствам и «агрегаторам электронного контента» необходимо оплатить работу экспертов. На сайте РКС указано, что в числе специалистов центра — представители Роскомнадзора, Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества, сотрудники федеральных университетов и члены религиозных конфессий. По рекомендации Экспертного центра издательства остановили продажи ряда книг: «Наследие» Владимира Сорокина, «Дом на краю света» Майкла Каннингема, «Маленькая жизнь» Ханьи Янагихары и др.

В последние годы в России было ужесточено регулирование оборота информационной продукции, включая книги. В частности, запрещены упоминание об ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России) и пропаганда наркотиков. Запрещено также распространять книги, которые были изданы «нежелательными организациями» или при их поддержке. Кроме того, специальной маркировке подлежат материалы за авторством иноагентов. В случае нарушений издательствам и книжным магазинам грозят серьезные штрафы.

Участники рынка неоднократно жаловались на сложность соблюдения всех ограничений — в том числе из-за невозможности проверить каждую книгу на предмет нарушения закона.

Отсутствие «достаточного количества экспертов или экспертных организаций, позволяющих установить наличие в произведениях литературы незаконного контента» признавало и Минцифры в докладе о состоянии книжного рынка России по итогам 2025 года. «Около 80% всех российских издательств находятся в Москве и 10% — в Санкт-Петербурге. В связи с этим консультации с издательствами на предмет работы по выявлению и пресечению распространения деструктивного контента гораздо эффективнее проводить в федеральном центре, а не использовать региональных экспертов и экспертные организации, которые могут не дать экспертного заключения требуемого уровня»,— говорится в документе.

Розничные игроки и библиотеки, столкнувшись с отсутствием четких правил и списков, прибегают к мерам, которые часто оказываются избыточными, указывает президент Ассоциации книгораспространителей, руководитель комитета по поддержке и развитию книгораспространения РКС Светлана Зорина: «Магазины снимают с продажи книги по своему решению из-за страха перед возможными последствиями».

К тому же издатели вынуждены «тратить дополнительные ресурсы на ручные проверки книг или получение множества заключений», отмечает эксперт, а это «замедляет» процесс выпуска книг и влияет на увеличение их стоимости.

«Наделение Экспертного центра при РКС государственной аккредитацией со статусом "единого окна" позволит унифицировать подходы к правовой оценке и создать понятные правила для всех участников книжного рынка,— считает госпожа Зорина.— Кроме того, в случае возможных проверок контролирующих органов все игроки рынка смогут уверенно ссылаться на заключение Экспертного центра РКС, которое будет являться законным юридическим документом».

Председатель Альянса независимых издателей и книгораспространителей, директор книжного магазина «Фаланстер» Борис Куприянов настроен не так оптимистично. «На каждый книжный магазин сейчас возлагается колоссальное количество работы, на которую он не рассчитывал: приходится постоянно выискивать книги нежелательных организаций, содержащие упоминания о чем-то нехорошем и прочее. Никакой центр при РКС здесь не сможет помочь. И штрафовать будут не РКС, а нас,— заявил он “Ъ”.— Кроме того, услуги Экспертного центра при РКС — это не бесплатное удовольствие. У нас в наличии 38 тыс. книг, и мы просто не в силах оплатить экспертизу для каждой из них».

Мария Барановская, Мария Юрьева