Книги припечатают
Проверка литературы на соблюдение законов выйдет на государственный уровень
Минцифры планирует наделить Экспертный центр при Российском книжном союзе (РКС) полномочиями проведения государственной экспертизы, узнал “Ъ”. Сейчас специалисты центра анализируют книги по запросам госорганов и издательств, но их вердикт носит рекомендательный характер и может не приниматься в расчет полицией или судом. Инициатива Минцифры повысит статус такой экспертизы. В книжном союзе считают, что это решит проблему отсутствия единого подхода к экспертизе книг и снизит дополнительную правовую и финансовую нагрузку на участников рынка. Однако директор книжного магазина напоминает, что экспертиза РКС вовсе не бесплатна.
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
Минцифры разрабатывает законопроект, наделяющий решения Экспертного центра при Российском книжном союзе статусом государственной экспертизы. Об этом сообщил “Ъ” директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии министерства Владимир Григорьев.
«Этот статус может быть получен несколькими способами. Один из них мы сейчас отрабатываем: это законодательное наделение уполномоченного органа правительства РФ (Минцифры.— “Ъ”) аккредитацией государственной экспертизы в области книгоиздания»,— уточнил господин Григорьев. После этого Минцифры сможет сделать центр при РКС «официальным органом экспертизы».
В пресс-службе министерства сообщили “Ъ”, что «вопрос аккредитации экспертной организации для книжной индустрии в настоящее время находится на стадии предварительной экспертной проработки и межведомственного обсуждения концепции законопроекта».
Экспертный центр при РКС был создан в 2023 году для проверки книг на предмет нарушения закона. Экспертиза «по инициативе органов государственной власти» проводится бесплатно; издательствам и «агрегаторам электронного контента» необходимо оплатить работу экспертов. На сайте РКС указано, что в числе специалистов центра — представители Роскомнадзора, Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества, сотрудники федеральных университетов и члены религиозных конфессий. По рекомендации Экспертного центра издательства остановили продажи ряда книг: «Наследие» Владимира Сорокина, «Дом на краю света» Майкла Каннингема, «Маленькая жизнь» Ханьи Янагихары и др.
В последние годы в России было ужесточено регулирование оборота информационной продукции, включая книги. В частности, запрещены упоминание об ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России) и пропаганда наркотиков. Запрещено также распространять книги, которые были изданы «нежелательными организациями» или при их поддержке. Кроме того, специальной маркировке подлежат материалы за авторством иноагентов. В случае нарушений издательствам и книжным магазинам грозят серьезные штрафы.
Участники рынка неоднократно жаловались на сложность соблюдения всех ограничений — в том числе из-за невозможности проверить каждую книгу на предмет нарушения закона.
Отсутствие «достаточного количества экспертов или экспертных организаций, позволяющих установить наличие в произведениях литературы незаконного контента» признавало и Минцифры в докладе о состоянии книжного рынка России по итогам 2025 года. «Около 80% всех российских издательств находятся в Москве и 10% — в Санкт-Петербурге. В связи с этим консультации с издательствами на предмет работы по выявлению и пресечению распространения деструктивного контента гораздо эффективнее проводить в федеральном центре, а не использовать региональных экспертов и экспертные организации, которые могут не дать экспертного заключения требуемого уровня»,— говорится в документе.
Розничные игроки и библиотеки, столкнувшись с отсутствием четких правил и списков, прибегают к мерам, которые часто оказываются избыточными, указывает президент Ассоциации книгораспространителей, руководитель комитета по поддержке и развитию книгораспространения РКС Светлана Зорина: «Магазины снимают с продажи книги по своему решению из-за страха перед возможными последствиями».
К тому же издатели вынуждены «тратить дополнительные ресурсы на ручные проверки книг или получение множества заключений», отмечает эксперт, а это «замедляет» процесс выпуска книг и влияет на увеличение их стоимости.
«Наделение Экспертного центра при РКС государственной аккредитацией со статусом "единого окна" позволит унифицировать подходы к правовой оценке и создать понятные правила для всех участников книжного рынка,— считает госпожа Зорина.— Кроме того, в случае возможных проверок контролирующих органов все игроки рынка смогут уверенно ссылаться на заключение Экспертного центра РКС, которое будет являться законным юридическим документом».
Председатель Альянса независимых издателей и книгораспространителей, директор книжного магазина «Фаланстер» Борис Куприянов настроен не так оптимистично. «На каждый книжный магазин сейчас возлагается колоссальное количество работы, на которую он не рассчитывал: приходится постоянно выискивать книги нежелательных организаций, содержащие упоминания о чем-то нехорошем и прочее. Никакой центр при РКС здесь не сможет помочь. И штрафовать будут не РКС, а нас,— заявил он “Ъ”.— Кроме того, услуги Экспертного центра при РКС — это не бесплатное удовольствие. У нас в наличии 38 тыс. книг, и мы просто не в силах оплатить экспертизу для каждой из них».