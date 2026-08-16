США и Украина хотят модернизировать советские зенитные ракетные комплексы С-300

США и Украина намерены совместно модернизировать советские зенитные ракетные комплексы С-300 и производство ракет-перехватчиков к ним. О проекте, начатом еще при экс-президенте Джо Байдене, стало известно только сейчас на фоне сообщений о практическом отсутствии у Украины перехватчиков к системам ПВО Patriot.

Модернизация советских вооружений поможет Киеву отчасти компенсировать нехватку американских систем ПВО, но не сможет защитить от российской баллистики. В Киеве надеются, что модернизированные С-300 помогут сбивать крылатые ракеты и беспилотники, но для перехвата баллистических ракет Украине без Patriot все равно не обойтись.

Подробнее — в материале «С-300 попадут в большую переделку».