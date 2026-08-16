США и Украина хотят модернизировать советские зенитные ракетные комплексы С-300
США и Украина намерены совместно модернизировать советские зенитные ракетные комплексы С-300 и производство ракет-перехватчиков к ним. О проекте, начатом еще при экс-президенте Джо Байдене, стало известно только сейчас на фоне сообщений о практическом отсутствии у Украины перехватчиков к системам ПВО Patriot.
Модернизация советских вооружений поможет Киеву отчасти компенсировать нехватку американских систем ПВО, но не сможет защитить от российской баллистики. В Киеве надеются, что модернизированные С-300 помогут сбивать крылатые ракеты и беспилотники, но для перехвата баллистических ракет Украине без Patriot все равно не обойтись.
Подробнее — в материале «С-300 попадут в большую переделку».
Впервые о программе модернизации советских комплексов С-300 стало известно в сентябре 2024 года, когда глава Пентагона Ллойд Остин упомянул о работе США с Киевом над созданием новых ракет для С-300 на заседании контактной группы в формате «Рамштайн». Модернизация С-300 и производство ракет-перехватчиков нацелены на формирование единой системы противовоздушной обороны с американскими комплексами Patriot. Предполагается, что обновленные С-300 будут перехватывать крылатые ракеты «Калибр» или Х-101 и тяжелые беспилотники, что позволит не тратить дорогостоящие западные ракеты на второстепенные цели.
Проект модернизации предусматривает два варианта решения проблемы нехватки боеприпасов для С-300. Первый вариант — техническое восстановление старых запасов ракет серии 5В55 с заменой топлива и установкой новой электроники. Второй вариант — создание гибридного боеприпаса с современной западной головкой самонаведения в советском корпусе ракеты, способной сопрягаться со старыми станциями слежения С-300.