С-300 попадут в большую переделку

США и Украина намерены совместно модернизировать советские зенитные ракетные комплексы С-300 и производство ракет-перехватчиков к ним. О проекте, начатом еще при экс-президенте Джо Байдене, стало известно только сейчас на фоне сообщений о практическом отсутствии у Украины перехватчиков к системам ПВО Patriot. Модернизация советских вооружений поможет Киеву отчасти компенсировать нехватку американских систем ПВО, но не сможет защитить от российской баллистики. В Киеве надеются, что модернизированные С-300 помогут сбивать крылатые ракеты и беспилотники, но для перехвата баллистических ракет Украине без Patriot все равно не обойтись.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По имеющимся данным, первые ракеты-перехватчики для модернизированных США и Украиной систем С-300 должны сойти с конвейера в конце 2026 года. Но проблему борьбы с российской баллистикой они не решат

Фото: Maxim Shemetov / Reuters По имеющимся данным, первые ракеты-перехватчики для модернизированных США и Украиной систем С-300 должны сойти с конвейера в конце 2026 года. Но проблему борьбы с российской баллистикой они не решат

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

После недавних массированных ударов по объектам ВПК на Украине, о которых сообщало Минобороны РФ, ВСУ внезапно прекратили публикацию детальной статистики и инфографики о выпущенных и сбитых российских ракетах. Ведущие западные издания, включая The New York Times и Financial Times, напрямую связали это с тем, что практически вся российская баллистика достигает цели из-за полного исчерпания Украиной запасов ракет-перехватчиков к комплексам Patriot. В этой связи, предполагают СМИ, сокрытие информации об истинном положении дел в украинской ПВО призвано предотвратить подрыв морального духа населения.

О проблемах ПВО Украины сообщают и другие западные издания. Так, немецкая Die Welt пишет о непрекращающихся призывах украинского президента Владимира Зеленского к странам Запада передать Киеву ракеты-перехватчики для Patriot, называя это «признаком отчаяния», так как запасы этих ракет истощились во всех странах мира.

Инициатива о производстве таких ракет на Украине тоже пока воспринимается скептически как из-за проблем с передачей лицензий на технологии, так и из-за сложности организации такого производства.

На фоне этого кризиса в августе появилась информация о совместной программе Украины и США по модернизации советских комплексов С-300. Ее обнародовал полковник армии США в отставке, ныне президент исследовательского центра Delphi Global Research Center Роберт Хэмилтон. Новость сразу же подхватили ведущие военные издания США, которым стали известны некоторые детали и перспективы данной инициативы.

До начала полномасштабных боевых действий ПВО Украины опиралась именно на С-300 модификаций ПС и ПТ — советские многоканальные комплексы средней и большой дальности общим составом до 25–30 дивизионов. Несмотря на потери техники, у ВСУ все еще остаются боеспособные кабины управления, пусковые установки и радары подсвета, для которых критически не хватает боеприпасов, ранее производившихся только в России.

Проект модернизации предлагает два варианта решения этой проблемы.

Первый предусматривает технический рефит — восстановление старых запасов ракет серии 5В55, где западные подрядчики заменят пришедшее в негодность твердое топливо и установят новую электронику.

Второй вариант — создание гибридного боеприпаса с нуля, когда в советском корпусе будет собрана фактически новая ракета с современной западной головкой самонаведения, способная сопрягаться со старыми станциями слежения С-300.

Предполагается, что за счет этой программы Украина сможет ежегодно получать от 100 до 300 ракет-перехватчиков. Эксперты отмечают, что такие объемы производства указывают на ограниченную модернизацию, а не на полноценное производство ракет, способное покрыть нужды Киева. По имеющимся данным, первые ракеты должны сойти с конвейера в конце 2026 года, однако аналитики подчеркивают, что этот срок — лишь программная задача, а оценить реальность ее выполнения не позволяет повышенная засекреченность проекта.

При этом первое упоминание о программе относится к президентскому сроку Джо Байдена. Так, в сентябре 2024 года на заседании контактной группы в формате «Рамштайн» тогдашний глава Пентагона Ллойд Остин впервые упомянул, что США работают с Киевом над созданием новых ракет для С-300. С тех пор о проекте практически ничего не было известно.

Основная цель модернизации советских С-300 и производства ракет-перехватчиков к ним — сформировать единую сеть ПВО с американскими системами Patriot. Стратегия совместного использования предполагает строгое разделение целей для исключения ситуации, когда дорогостоящие западные ракеты тратятся на второстепенные объекты.

По задумке сторон обновленный С-300 полностью возьмет на себя перехват крылатых ракет «Калибр» или Х-101, тяжелых барражирующих беспилотников и носителей управляемых авиабомб в прифронтовой зоне.

В свою очередь, Patriot будут выведены в тыл для охраны стратегических объектов. Их пусковые установки будут активироваться только при фиксации сложнейших баллистических и гиперзвуковых целей вроде «Искандеров» или «Кинжалов».

Однако на пути к реализации этой масштабной задачи инженеры неизбежно столкнутся со сложнейшими техническими проблемами. Главная кроется в интеграции старой аналоговой архитектуры советских С-300 и западных цифровых систем Patriot в одну автоматизированную сеть управления. Под вопросом остается и итоговая боевая эффективность такой модернизации: заявленные объемы выпуска на уровне 100–300 ракет в год выглядят явно недостаточными и не покроют нужды Украины в условиях интенсивных боевых действий. Общая способность перехватывать российские удары по-прежнему будет зависеть от реального количества зенитных ракет Patriot, дефицит которых из-за перегрузки американского ВПК и конфликта на Ближнем Востоке эксперты прогнозируют вплоть до 2029 года.

Вероника Вишнякова