Россиянки заняли 4-е место в медальном зачете ЧМ по художественной гимнастике
Российские гимнастки заняли четвертое место в медальном зачёте чемпионата мира по художественной гимнастике, который прошел во Франкфурте-на-Майне, Германия. Спортсменки завоевали одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали.
Золотую медаль в командном многоборье принесла российской сборной группа, в которую вошли Агата Баркезай, Алиса Еремеева, Арина Лавренова, Анна Николаева, София Солонская и Дарья Мельник. В индивидуальных упражнениях София Ильтерякова стала серебряным призером в упражнении с мячом.
Мария Борисова завоевала три бронзовые медали — в упражнениях с мячом, булавами и лентой. В частности, в финале с булавами она получила 30,050 балла, став первой из российских гимнасток, преодолевших отметку в 30 баллов. В упражнении с лентой Борисова и Ильтерякова показали одинаковый результат — 29,900 балла, но по исполнению бронзу получила Борисова.
Победителем медального зачета стала сборная Германии, завоевавшая три золотые и одну бронзовую медаль, значительную часть которых получила уроженка Барнаула Дарья Варфоломеев. Второе место заняла команда Бразилии с двумя золотыми и одной бронзовой наградой, третье — болгарские гимнастки, которые выиграли одну золотую, три серебряные и две бронзовые медали.
Российские спортсменки выступали на турнире в нейтральном статусе.
Чемпионат мира по художественной гимнастике во Франкфурте-на-Майне стал первым мировым первенством, на которое российские спортсменки были допущены после длительного отстранения с 2021 года.
Решение о снятии ограничений на участие с национальным флагом и гимном было принято Международной федерацией гимнастики World Gymnastics весной 2026 года, но с оговоркой, что на некоторых турнирах могут сохраняться исключения по требованию властей принимающих стран. Так, на чемпионате в Германии россиянки выступали в нейтральном статусе, без национальной символики.
В медальном зачете победу одержала сборная Германии, значительную часть наград которой принесла Дарья Варфоломеева, уроженка Барнаула. На чемпионате мира 2023 года в испанской Валенсии Варфоломеева, выступающая за Германию, завоевала пять золотых медалей, став первой гимнасткой после Евгении Канаевой в 2011 году, добившейся такого результата.