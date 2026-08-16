Россиянки заняли 4-е место в медальном зачете ЧМ по художественной гимнастике

Российские гимнастки заняли четвертое место в медальном зачёте чемпионата мира по художественной гимнастике, который прошел во Франкфурте-на-Майне, Германия. Спортсменки завоевали одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали.

Золотую медаль в командном многоборье принесла российской сборной группа, в которую вошли Агата Баркезай, Алиса Еремеева, Арина Лавренова, Анна Николаева, София Солонская и Дарья Мельник. В индивидуальных упражнениях София Ильтерякова стала серебряным призером в упражнении с мячом.

Мария Борисова завоевала три бронзовые медали — в упражнениях с мячом, булавами и лентой. В частности, в финале с булавами она получила 30,050 балла, став первой из российских гимнасток, преодолевших отметку в 30 баллов. В упражнении с лентой Борисова и Ильтерякова показали одинаковый результат — 29,900 балла, но по исполнению бронзу получила Борисова.

Победителем медального зачета стала сборная Германии, завоевавшая три золотые и одну бронзовую медаль, значительную часть которых получила уроженка Барнаула Дарья Варфоломеев. Второе место заняла команда Бразилии с двумя золотыми и одной бронзовой наградой, третье — болгарские гимнастки, которые выиграли одну золотую, три серебряные и две бронзовые медали.

Российские спортсменки выступали на турнире в нейтральном статусе.