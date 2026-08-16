71-летний Брюс Уиллис появился на свадьбе дочери

Журнал Vogue опубликовал фотографии со свадьбы младшей дочери актера Брюса Уиллиса Таллулы и музыканта Джастина Эйси, состоявшейся на прошлой неделе. В последнее время 71-й актер, страдающий прогрессирующей лобно-височной деменцией, почти не появляется на публике, однако для свадьбы дочери он сделал исключение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Брюс Уиллис с дочерью Таллулой и зятем Джастином Эйси

Фото: Elias Tahan / VOGUE Брюс Уиллис с дочерью Таллулой и зятем Джастином Эйси

Фото: Elias Tahan / VOGUE

Торжество прошло в доме Таллулы в Сан-Валли, штат Айдахо. На свадьбе также присутствовала бывшая жена актера и мать невесты Деми Мур, с которой Брюс Уиллис прожил в браке с 1987 по 2000 год.

Уиллис ушел из кино в марте 2022 года из-за афазии, ведущей к утрате речи в связи с поражением определенных зон мозга. Из-за болезни семья в прошлом году переселила актера в отдельный специально оборудованный дом.

Екатерина Наумова