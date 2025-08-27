Семья Брюса Уиллиса переселила его в отдельный дом из-за деменции

Семья актера Брюса Уиллиса приняла решение переселить его в отдельный специально оборудованный дом в связи с прогрессирующей лобно-височной деменцией. Об этом рассказала супруга актера Эмма Хеминг в интервью с журналисткой Дайан Сойер.

По словам Эммы Хеминг, переезд дался ей нелегко, но он был необходим для комфорта их дочерей и самого Брюса. «Но я понимала, что сам Брюс хотел бы того, чтобы наши дети жили в доме, который больше подходил бы для их потребностей, а не для него»,— объяснила актриса. В новом доме Уиллиса окружают круглосуточный медицинский уход, минимизирован шум и созданы условия для комфортного передвижения.

Актер уже утратил способность говорить и ходить, но физически находится в целом в хорошем состоянии. Эмма призналась, что семья научилась общаться с ним иначе, чтобы поддерживать контакт. Его регулярно навещают родные, друзья и коллеги, включая дочь Скаут от брака с Деми Мур, которая поддержала идею переселения.