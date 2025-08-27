Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Семья Брюса Уиллиса переселила его в отдельный дом из-за деменции

Семья актера Брюса Уиллиса приняла решение переселить его в отдельный специально оборудованный дом в связи с прогрессирующей лобно-височной деменцией. Об этом рассказала супруга актера Эмма Хеминг в интервью с журналисткой Дайан Сойер.

Фото: Luke MacGregor / Reuters

Фото: Luke MacGregor / Reuters

По словам Эммы Хеминг, переезд дался ей нелегко, но он был необходим для комфорта их дочерей и самого Брюса. «Но я понимала, что сам Брюс хотел бы того, чтобы наши дети жили в доме, который больше подходил бы для их потребностей, а не для него»,— объяснила актриса. В новом доме Уиллиса окружают круглосуточный медицинский уход, минимизирован шум и созданы условия для комфортного передвижения.

Актер уже утратил способность говорить и ходить, но физически находится в целом в хорошем состоянии. Эмма призналась, что семья научилась общаться с ним иначе, чтобы поддерживать контакт. Его регулярно навещают родные, друзья и коллеги, включая дочь Скаут от брака с Деми Мур, которая поддержала идею переселения.

«До смерти надоело бегать перед камерой с пушкой в руке»

«Сам-то я вырос в Южном Джерси, так что всегда чувствовал много общего с простыми людьми» &lt;br>Брюс Уиллис родился 19 марта 1955 года в ФРГ, где проходил военную службу его отец. Детство будущего актера прошло в Нью-Джерси. Он страдал от заикания, стеснялся этого и, чтобы побороть дефект, стал посещать школьный театральный кружок. Позже перебрался в Нью-Йорк, где нерегулярно участвовал в спектаклях. Работая барменом, он познакомился со специалистом по кастингу. Так Уиллис попал в Голливуд

«Сам-то я вырос в Южном Джерси, так что всегда чувствовал много общего с простыми людьми»
Брюс Уиллис родился 19 марта 1955 года в ФРГ, где проходил военную службу его отец. Детство будущего актера прошло в Нью-Джерси. Он страдал от заикания, стеснялся этого и, чтобы побороть дефект, стал посещать школьный театральный кружок. Позже перебрался в Нью-Йорк, где нерегулярно участвовал в спектаклях. Работая барменом, он познакомился со специалистом по кастингу. Так Уиллис попал в Голливуд

Фото: ABC Photo Archives

«Каждый — неважно, сколько ему лет, — где-то внутри ощущает себя 24-летним» &lt;br>В 1984 году Брюс Уиллис попал на пробы в пилотный выпуск сериала «Детективное агентство &quot;Лунный свет&quot;». Он настолько понравился продюсерам, что вместо эпизода ему предложили главную роль. Уже первые серии сделали актера популярным. Сериал был номинирован на 16 премий «Эмми», одну из которых (за лучшую мужскую роль) и получил начинающий актер. В 1987 году его пригласили в комедию «Заочное свидание»

«Каждый — неважно, сколько ему лет, — где-то внутри ощущает себя 24-летним»
В 1984 году Брюс Уиллис попал на пробы в пилотный выпуск сериала «Детективное агентство "Лунный свет"». Он настолько понравился продюсерам, что вместо эпизода ему предложили главную роль. Уже первые серии сделали актера популярным. Сериал был номинирован на 16 премий «Эмми», одну из которых (за лучшую мужскую роль) и получил начинающий актер. В 1987 году его пригласили в комедию «Заочное свидание»

Фото: AP / Nick Ut

«&quot;Крепкий орешек&quot; — один из моих самых любимых фильмов, хотя я чересчур много там сквернословлю» &lt;br>В 1988 году на экраны вышла первая часть истории о полицейском Джоне Макклейне «Крепкий орешек», основанная на романе Родерика Торпа «Ничто не длится вечно». Брюс Уиллис стал востребованным актером, впоследствии были сняты три части продолжения фильма

«"Крепкий орешек" — один из моих самых любимых фильмов, хотя я чересчур много там сквернословлю»
В 1988 году на экраны вышла первая часть истории о полицейском Джоне Макклейне «Крепкий орешек», основанная на романе Родерика Торпа «Ничто не длится вечно». Брюс Уиллис стал востребованным актером, впоследствии были сняты три части продолжения фильма

Фото: 20th Century Fox

«Раньше искусство имитировало жизнь. Сегодня жизнь все чаще имитирует искусство» &lt;br>Уиллис с детства увлекался не только кино, но и музыкой. В какой-то момент он придумал себе альтер-эго — блюзового певца Бруно Радолини. В 1987 году вышел его альбом. С тех пор к Уиллису прикрепилось прозвище «Бруно» &lt;br>На фото: с певицей Тиной Тернер

«Раньше искусство имитировало жизнь. Сегодня жизнь все чаще имитирует искусство»
Уиллис с детства увлекался не только кино, но и музыкой. В какой-то момент он придумал себе альтер-эго — блюзового певца Бруно Радолини. В 1987 году вышел его альбом. С тех пор к Уиллису прикрепилось прозвище «Бруно»
На фото: с певицей Тиной Тернер

Фото: AP / Michel Euler

«Не уверен, что мое мнение хоть чего-то стоит — ведь я актер. Почему вообще актеры считают, что их мнение что-то значит? Вы за последние полгода слышали от актеров хоть что-то толковое?» &lt;br>В начале 1990-х карьера Уиллиса пошла на спад. Но былую популярность ему вернула роль в фильме Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» (1994, кадр на фото)

«Не уверен, что мое мнение хоть чего-то стоит — ведь я актер. Почему вообще актеры считают, что их мнение что-то значит? Вы за последние полгода слышали от актеров хоть что-то толковое?»
В начале 1990-х карьера Уиллиса пошла на спад. Но былую популярность ему вернула роль в фильме Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» (1994, кадр на фото)

Фото: Miramax Films

«Мне не нравится, когда люди говорят: &quot;Что, новое кино с Брюсом Уиллисом? Чувак опять собирается спасать мир?&quot;» &lt;br>В 1997 году на экраны вышел фильм режиссера Люка Бессона «Пятый элемент» (кадр на фото). Актер выступил в уже привычной для себя роли спасителя Вселенной. После премьеры фильма он впервые пообещал отказаться от амплуа героя. Это обещание он публично повторил еще как минимум дважды: в 2001 и 2013 годах

«Мне не нравится, когда люди говорят: "Что, новое кино с Брюсом Уиллисом? Чувак опять собирается спасать мир?"»
В 1997 году на экраны вышел фильм режиссера Люка Бессона «Пятый элемент» (кадр на фото). Актер выступил в уже привычной для себя роли спасителя Вселенной. После премьеры фильма он впервые пообещал отказаться от амплуа героя. Это обещание он публично повторил еще как минимум дважды: в 2001 и 2013 годах

Фото: Gaumont

«Я впервые задумался о том, что смертен, когда родилась моя первая дочь» &lt;br>На съемках сериала «Детективное агентство &quot;Лунный свет&quot;» Уиллис познакомился с актрисой Деми Мур (на фото справа). Через четыре месяца они поженились. Брак продлился 11 лет, у пары родились три дочери, которым дали необычные имена: Румер (в центре), Скаут (на руках у Уиллиса) и Талулла Бель. После развода с Мур Уиллис женился вновь — на модели Эмме Хеминг. В браке с ней он стал отцом еще двух дочерей

«Я впервые задумался о том, что смертен, когда родилась моя первая дочь»
На съемках сериала «Детективное агентство "Лунный свет"» Уиллис познакомился с актрисой Деми Мур (на фото справа). Через четыре месяца они поженились. Брак продлился 11 лет, у пары родились три дочери, которым дали необычные имена: Румер (в центре), Скаут (на руках у Уиллиса) и Талулла Бель. После развода с Мур Уиллис женился вновь — на модели Эмме Хеминг. В браке с ней он стал отцом еще двух дочерей

Фото: AP / Albert Ferreira

После выхода «Криминального чтива» все основные актеры фильма, кроме Уиллиса, были номинированы на «Оскар». Самые престижные награды были получены им за работы на телевидении: «Эмми» и «Золотой глобус» за «Детективное агентство &quot;Лунный свет&quot;» и еще одна «Эмми» – за гостевое появление в сериале «Друзья». Зато Уиллис — четырехкратный номинант на антипремию «Золотая малина». В 1992 году он получил ее как худший сценарист («Гудзонский ястреб»), а в 1999 году как худший актер, причем сразу за три фильма («Армагеддон» (кадр на фото), «Меркурий в опасности» и «Осада»)

После выхода «Криминального чтива» все основные актеры фильма, кроме Уиллиса, были номинированы на «Оскар». Самые престижные награды были получены им за работы на телевидении: «Эмми» и «Золотой глобус» за «Детективное агентство "Лунный свет"» и еще одна «Эмми» – за гостевое появление в сериале «Друзья». Зато Уиллис — четырехкратный номинант на антипремию «Золотая малина». В 1992 году он получил ее как худший сценарист («Гудзонский ястреб»), а в 1999 году как худший актер, причем сразу за три фильма («Армагеддон» (кадр на фото), «Меркурий в опасности» и «Осада»)

Фото: Touchstone Pictures

«Каждый должен иметь право носить оружие. Если забрать оружие у законопослушных граждан, оно останется только у психов» &lt;br>В начале своей карьеры Уиллис заслужил славу неуправляемого хулигана. Его часто выгоняли с вечеринок за непристойное поведение, а в 1987 году арестовали за нарушение общественного порядка. Актер исправился, по его собственным словам, после рождения первой дочери

«Каждый должен иметь право носить оружие. Если забрать оружие у законопослушных граждан, оно останется только у психов»
В начале своей карьеры Уиллис заслужил славу неуправляемого хулигана. Его часто выгоняли с вечеринок за непристойное поведение, а в 1987 году арестовали за нарушение общественного порядка. Актер исправился, по его собственным словам, после рождения первой дочери

Фото: AP / Jan Bauer

«Господь — это снег вокруг, почки на деревьях, рождение ребенка. Вот каков мой Господь» &lt;br>После очередного спада в карьере в 1999 году Уиллис снялся в мистической драме «Шестое чувство» (кадр на фото). Фильм, благосклонно воспринятый критиками и зрителями, принес Уиллису около $100 млн

«Господь — это снег вокруг, почки на деревьях, рождение ребенка. Вот каков мой Господь»
После очередного спада в карьере в 1999 году Уиллис снялся в мистической драме «Шестое чувство» (кадр на фото). Фильм, благосклонно воспринятый критиками и зрителями, принес Уиллису около $100 млн

Фото: Hollywood Pictures; Spyglass Entertainment

«Я устал отвечать на вопросы о политике. Я просто хочу, чтобы в правительстве было меньше лишних людей... Но я аполитичен. Так это и запишите. И я не республиканец» &lt;br>В 1996 году Брюс Уиллис, который до этого поддерживал всех кандидатов на пост президента США от республиканцев, отказался поддерживать Боба Доула в его борьбе с Биллом Клинтоном. Ранее Доул раскритиковал Деми Мур за роль в фильме «Стриптиз» &lt;br>На фото: с Джорджем Бушем-младшим

«Я устал отвечать на вопросы о политике. Я просто хочу, чтобы в правительстве было меньше лишних людей... Но я аполитичен. Так это и запишите. И я не республиканец»
В 1996 году Брюс Уиллис, который до этого поддерживал всех кандидатов на пост президента США от республиканцев, отказался поддерживать Боба Доула в его борьбе с Биллом Клинтоном. Ранее Доул раскритиковал Деми Мур за роль в фильме «Стриптиз»
На фото: с Джорджем Бушем-младшим

Фото: AP / J. Scott Applewhite

Брюс Уиллис и студенты Гарварда в совместной театральной постановке, 2002 год

Брюс Уиллис и студенты Гарварда в совместной театральной постановке, 2002 год

Фото: Reuters

Брюс Уиллис часто соглашался на съемки в рекламе. Например, в 2009 году компания Belvedere S.A. сделала его лицом водки Sobieski. Кроме того, он несколько лет рекламировал банк «Траст»

Брюс Уиллис часто соглашался на съемки в рекламе. Например, в 2009 году компания Belvedere S.A. сделала его лицом водки Sobieski. Кроме того, он несколько лет рекламировал банк «Траст»

Фото: Reuters / Kathy Willens / Pool

В 2003 году Брюс Уиллис хотел записаться в армию и отправиться в Ирак, но не позволил возраст. Периодически он посещал солдат и отправлял им продукты&lt;br> На фото: актер в герметичном летном костюме с военнослужащими ВВС США

В 2003 году Брюс Уиллис хотел записаться в армию и отправиться в Ирак, но не позволил возраст. Периодически он посещал солдат и отправлял им продукты
На фото: актер в герметичном летном костюме с военнослужащими ВВС США

Фото: Reuters / Mike Theiler

«Выпадение волос, лысина — это способ Господа напомнить мне, что я человек, а не обезьяна» &lt;br>В 2010 году на экраны вышел фильм о постаревших супергероях «РЭД». Главные роли в нем исполнили Джон Малкович и Брюс Уиллис. Фильм был восторженно принят зрителями, после чего последовало его продолжение – «РЭД-2»

«Выпадение волос, лысина — это способ Господа напомнить мне, что я человек, а не обезьяна»
В 2010 году на экраны вышел фильм о постаревших супергероях «РЭД». Главные роли в нем исполнили Джон Малкович и Брюс Уиллис. Фильм был восторженно принят зрителями, после чего последовало его продолжение – «РЭД-2»

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

«Кажется, в моей карьере наступил, наконец, долгожданный момент, когда мне уже не нужно изображать чувака, спасающего мир. До смерти надоело бегать перед камерой с пушкой в руке» &lt;br>На фото: с женой Эммой Хеминг

«Кажется, в моей карьере наступил, наконец, долгожданный момент, когда мне уже не нужно изображать чувака, спасающего мир. До смерти надоело бегать перед камерой с пушкой в руке»
На фото: с женой Эммой Хеминг

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

«Мне всегда казалось, что лучшее, что я сделаю в жизни, я сделаю между сорока и шестьюдесятью. Так вроде и вышло»

«Мне всегда казалось, что лучшее, что я сделаю в жизни, я сделаю между сорока и шестьюдесятью. Так вроде и вышло»

Фото: Reuters / Jean-Paul Pelissier

«Не слушайте того, кто скажет вам, что быть актером — тяжелая работа. Тяжелая работа — это вкалывать на фабрике 20 лет. Или ходить день за днем на работу, которую вы терпеть не можете»&lt;br> На фото: актер выступает на концерте в Нью-Йорке, 2017 год

«Не слушайте того, кто скажет вам, что быть актером — тяжелая работа. Тяжелая работа — это вкалывать на фабрике 20 лет. Или ходить день за днем на работу, которую вы терпеть не можете»
На фото: актер выступает на концерте в Нью-Йорке, 2017 год

Фото: Amy Harris / Invision / AP

Кадр из фильма «Звездный рубеж» с участием Брюса Уиллиса, 2021 год

Кадр из фильма «Звездный рубеж» с участием Брюса Уиллиса, 2021 год

Фото: 308 Ent / BondIt Media Capital / Collection ChristopheL via AFP

30 марта 2022 года стало известно, что у Брюса Уиллиса диагностировали афазию — расстройство речи, из-за которого он больше не может сниматься в кино. «Мы всей семьей хотели сообщить замечательным поклонникам, что у нашего любимого Брюса появились некоторые проблемы со здоровьем, и недавно ему поставили диагноз афазия, который влияет на его когнитивные способности. В результате этого Брюс отказывается от карьеры, которая так много для него значила», — сообщила бывшая жена Брюса Уиллиса Деми Мур в соцсетях

30 марта 2022 года стало известно, что у Брюса Уиллиса диагностировали афазию — расстройство речи, из-за которого он больше не может сниматься в кино. «Мы всей семьей хотели сообщить замечательным поклонникам, что у нашего любимого Брюса появились некоторые проблемы со здоровьем, и недавно ему поставили диагноз афазия, который влияет на его когнитивные способности. В результате этого Брюс отказывается от карьеры, которая так много для него значила», — сообщила бывшая жена Брюса Уиллиса Деми Мур в соцсетях

Фото: MEGA / GC Images / Getty Images

