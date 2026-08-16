Доля краткосрочных договоров НСЖ увеличилась на 8–10 процентных пунктов

По итогам первого полугодия 2026 года доля коротких полисов НСЖ значительно увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из опроса “Ъ” страховых компаний. Под короткими полисами подразумеваются полисы на три, шесть и девять месяцев, а также на год.

Так, в СК «СберСтрахование жизни» отмечают, что за январь—июнь 2026 года доля полисов НСЖ с короткими программами увеличилась на 12 процентных пунктов (п. п.) относительно первого полугодия 2025 года. «Ренессанс жизнь» указывает на прирост доли почти в два раза. «ПСБ Страхование жизни» наблюдает рост доли на 30 п. п. Собеседники “Ъ” из еще двух страховых компаний также сообщили, что наблюдают увеличение доли краткосрочных договоров НСЖ в портфеле.

В целом по рынку доля коротких полисов НСЖ выросла на 8–10 п. п., примерно до 55% от общего объема премий НСЖ, оценивает финансовый эксперт Андрей Бархота. В количественном выражении их доля составляет около 35% — рост почти в три раза по сравнению с 2025 годом, отмечает гендиректор «МАКС-Жизни» Андрей Мартьянов.

Подробнее — в материале «У жизни сократился срок полиса».