Доля краткосрочных договоров НСЖ увеличилась на 8–10 процентных пунктов
По итогам первого полугодия 2026 года доля коротких полисов НСЖ значительно увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из опроса “Ъ” страховых компаний. Под короткими полисами подразумеваются полисы на три, шесть и девять месяцев, а также на год.
Так, в СК «СберСтрахование жизни» отмечают, что за январь—июнь 2026 года доля полисов НСЖ с короткими программами увеличилась на 12 процентных пунктов (п. п.) относительно первого полугодия 2025 года. «Ренессанс жизнь» указывает на прирост доли почти в два раза. «ПСБ Страхование жизни» наблюдает рост доли на 30 п. п. Собеседники “Ъ” из еще двух страховых компаний также сообщили, что наблюдают увеличение доли краткосрочных договоров НСЖ в портфеле.
В целом по рынку доля коротких полисов НСЖ выросла на 8–10 п. п., примерно до 55% от общего объема премий НСЖ, оценивает финансовый эксперт Андрей Бархота. В количественном выражении их доля составляет около 35% — рост почти в три раза по сравнению с 2025 годом, отмечает гендиректор «МАКС-Жизни» Андрей Мартьянов.
Подробнее — в материале «У жизни сократился срок полиса».
Увеличение доли краткосрочных полисов НСЖ (накопительного страхования жизни) произошло на фоне того, что с 1 января 2026 года прекратилось заключение новых договоров инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Клиенты-инвесторы массово перешли в НСЖ, многие из них выбрали короткие продукты с фиксированной доходностью как более гибкий вариант. В сегменте НСЖ премии выросли почти на 66%, достигнув 857 млрд рублей за первое полугодие 2026 года, что является максимальным результатом первого полугодия с 2022 года.
По итогам первого полугодия 2026 года сборы страховщиков в целом выросли на 22% по сравнению с аналогичным периодом и составили 1,2 трлн рублей. На фоне высоких ставок наблюдается спрос на короткие продукты НСЖ с единовременными взносами. Согласно данным Всероссийского союза страховщиков, в первом квартале 2024 года доля договоров сроком действия не более года выросла до 37% с 13% в первом квартале 2023 года.
Страховщики активно предлагают короткие полисы НСЖ, чтобы привлечь новых клиентов и удержать существующих, хотя такие договоры менее выгодны им из-за меньшей маржи. Андрей Бархота, финансовый эксперт, оценивает, что средняя доходность полисов НСЖ за первое полугодие 2026 года составила около 15% годовых, в то время как доходность по вкладам до шести месяцев снизилась до 13,5–14% годовых.