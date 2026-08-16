Петр Ян и Мовсар Евлоев проведут чемпионские бои в Абу-Даби

Сразу два российских бойца ММА выступят в чемпионских поединках в рамках турнира UFC, который пройдет в октябре в Абу-Даби. Петр Ян проведет матч-реванш против грузина Мераба Двалишвили. А Мовсар Евлоев постарается отобрать статус лучшего в весе до 66 кг у знаменитого австралийца Александра Волкановски.

Петр Ян будет отстаивать звание чемпиона UFC в категории до 61 кг в бою, который точно обречен стать хитом года. Дело в том, что он является продолжением очень драматичной истории. Ян, в начале десятилетия недолго владевший титулом, после нескольких осечек, казалось, потерял шанс вернуть его, однако смог убедить руководство промоушена, что достоин снова драться за пояс.

Мовсар Евлоев выйдет в октагон в ранге претендента на титул в весе до 66 кг. Драться ему предстоит с соперником знаменитым — 37-летний австралийским ветераном Александром Волкановски, чрезвычайно примечательным в мире MMA персонажем.

Подробности — в материале «Эмираты объединили российских».