Петр Ян и Мовсар Евлоев проведут чемпионские бои в Абу-Даби
Сразу два российских бойца ММА выступят в чемпионских поединках в рамках турнира UFC, который пройдет в октябре в Абу-Даби. Петр Ян проведет матч-реванш против грузина Мераба Двалишвили. А Мовсар Евлоев постарается отобрать статус лучшего в весе до 66 кг у знаменитого австралийца Александра Волкановски.
Петр Ян будет отстаивать звание чемпиона UFC в категории до 61 кг в бою, который точно обречен стать хитом года. Дело в том, что он является продолжением очень драматичной истории. Ян, в начале десятилетия недолго владевший титулом, после нескольких осечек, казалось, потерял шанс вернуть его, однако смог убедить руководство промоушена, что достоин снова драться за пояс.
Мовсар Евлоев выйдет в октагон в ранге претендента на титул в весе до 66 кг. Драться ему предстоит с соперником знаменитым — 37-летний австралийским ветераном Александром Волкановски, чрезвычайно примечательным в мире MMA персонажем.
Подробности — в материале «Эмираты объединили российских».
В конце 2025 года российский боец Петр Ян уже вернул себе титул чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг), победив Мераба Двалишвили по очкам в бою, состоявшемся в Лас-Вегасе.
Перед тем, как вернуть титул, Петр Ян в период с весны 2022 по весну 2023 года проиграл трижды подряд топовым оппонентам: Алджамейну Стерлингу, Шону О’Мэлли и Мерабу Двалишвили. Однако в марте 2026 года он справился с китайцем Сун Ядуном, несмотря на серьезную травму колена, а после операции по поводу разрыва крестообразных связок выиграл у бразильца Дейвисона Фигейреду и американца Маркуса Макги.
Александр Волкановски, бывший чемпион UFC в полулегком весе, ранее занимал верхнюю строчку в рейтинге сильнейших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории, но потерял ее после того, как бросил вызов Исламу Махачеву. В 2023 году Волкановски дважды встречался с Махачевым, проиграв по очкам в первом бою и нокаутом во втором. После этого он потерпел еще одно поражение от Илии Топурии, потеряв титул в «родной» весовой категории.