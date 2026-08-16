Черный день Шварца

В центральном матче четвертого тура чемпионата России по футболу «Зенит» на своем поле разгромил московское «Динамо» — 3:0. Гости неплохо начали игру и владели инициативой, но их сломал сомнительный пенальти, назначенный в середине первого тайма. Александр Соболев реализовал его и тут же забил второй гол с передачи Максима Глушенкова, который в концовке также поразил динамовские ворота. Благодаря этой победе «Зенит» сократил отставание от лидирующего «Краснодара» до трех очков.

После того как «Зенит» потерпел у себя дома сенсационное поражение от «Родины» в предыдущем туре, в Санкт-Петербург наведался еще один московский клуб — «Динамо», которое неделю назад одержало первую победу в чемпионате, одолев махачкалинских одноклубников. С одной стороны, команда Сандро Шварца представляла, безусловно, более серьезную опасность, а с другой — и у петербуржцев был на нее совсем иной настрой, чем на дебютанта премьер-лиги, которого они, судя по всему, недооценили. Сейчас уже ни о какой недооценке не могло быть и речи, так что бело-голубых ждал очень злой «Зенит», раздосадованный еще и пощечиной от «Родины».

В стартовых составах на матч оказалось девять бразильцев — пять у хозяев и четыре у гостей, так что многое зависело от их противостояния, а еще от того, как проявят себя лучший бомбардир нынешнего чемпионата Максим Глушенков и Константин Тюкавин, который на старте сезона никак не мог забить. Уже на седьмой минуте у нападающего «Динамо» была возможность прервать голевую засуху, когда голкипер Курбан Расулов выдал ему классную передачу из своей штрафной площади на чужую половину поля. Тюкавин на скорости подработал мяч и вторым касанием пробил над вратарем Денисом Адамовым, но немного не попал в створ.

Москвичи не только создали первый опасный момент, но и вообще лучше выглядели в дебюте, а Ярослав Гладышев упустил еще один шанс открыть счет, не сумев замкнуть головой навес на дальнюю штангу.

У «Зенита» лишь Педро обострял игру, смещаясь на левый фланг. И именно прострел бразильца на Александра Соболева привел к назначению пенальти в середине первого тайма. Нападающий хозяев упал в единоборстве с центральным защитником Давидом Рикардо, и хотя фол в том эпизоде трудно было увидеть даже на повторе, судья Артем Чистяков вместе с помощниками на VAR все-таки разглядели его.

Динамовцы и особенно их главный тренер Шварц были просто в шоке от такого решения. Соболев на 29-й минуте этот 11-метровый реализовал, а на 33-й он уже оформил дубль, когда петербуржцам удалась стремительная атака с участием Густаво Мантуана и Глушенкова, который отдал изумительный последний пас. Соболев легко закатил мяч в сетку и с четырьмя голами догнал Глушенкова в списке лучших бомбардиров премьер-лиги.

Это был нокаут, от которого гости не оправились до самого перерыва.

Только во втором тайме они пришли в себя и снова заиграли в футбол. Правда, ограничились лишь ударом Тюкавина из-за штрафной в Адамова и парой острых подач. Перед заменой на Ивана Сергеева еще Гладышев неожиданно зарядил издали, но чуть-чуть промахнулся. Адамов настолько не ожидал этого, что даже не прыгнул.

А так петербуржцы достаточно спокойно оборонялись и периодически ходили в атаку. В одной из них Глушенков вырезал роскошную передачу Соболеву практически на хет-трик, но нападающий упустил мяч за лицевую линию перед пустыми воротами. А когда Педро почти организовал Соболеву выход один на один с Расуловым, того остановил коллега по амплуа Сергеев, по ситуации оказавшийся на позиции последнего защитника.

В концовке «Динамо» предприняло последнюю попытку отыграться.

Адамов сначала отразил дальний удар Рубенса, а потом Максим Осипенко с куда более близкой дистанции сам попал в него. В итоге матч закончился тем, что Глушенков, подавая мяч в штрафную на стандарте, по хитрой дуге закрутил его в дальний угол и забил свой пятый гол, вновь возглавив бомбардирскую гонку. «Зенит» победил 3:0 и с девятью очками вернулся на второе место, с которого накануне его вытеснил ЦСКА. По игре москвичи, пожалуй, не заслуживали столь крупного поражения, а Шварц после финального свистка подошел к Чистякову и, судя по выражению лица немецкого специалиста, сказал арбитру что-то нелицеприятное.

Александр Ильин