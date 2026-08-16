Выдачи кредитных карт в июле выросли на 2% после двух месяцев стагнации
По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в июле банки открыли для россиян 1,37 млн договоров на кредитные карты. По сравнению с предыдущим месяцем количество выдач выросло на 2%. В мае—июне выдачи кредитных карт находились на отметке 1,34 млн. Таким образом, в июле наметилось незначительное оживление рынка.
Однако общий лимит по кредитным картам сократился за июль на 1%, до 164,17 млрд руб. Средний лимит по карте за месяц сократился на 3 тыс. руб., до 120 тыс. руб. «Снижение среднего чека по рынку может быть вызвано общей потребительской осторожностью. До конца года мы сохраняем сдержанный взгляд на рынок в целом»,— отмечают в Альфа-банке.
Подробнее — в материале «Отпуск с лимитом».
В июле 2026 года рост выдач кредитных карт на 2% объясняется сезонностью, связанной с летними отпусками, однако общий лимит по картам сократился на 1% до 164,17 млрд руб., а средний лимит снизился на 3 тыс. руб. до 120 тыс. руб. Это снижение может быть вызвано общей потребительской осторожностью и медленным ростом реальных располагаемых доходов населения, что ограничивает банкам возможность увеличивать кредитный чек.
За семь месяцев 2026 года российские банки выдали 8,87 млн кредитных карт с общим лимитом 1,03 трлн руб., при этом по сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество выдач практически не изменилось, а объем вырос на 2%. За последние два года рынок кредитных карт сократился на 36% в количественном выражении и на 38% в объеме.
Политика Банка России остается жесткой в отношении кредитования клиентов с высоким уровнем риска, к которым относятся заемщики с долговой нагрузкой более 50%, и предпосылок для смягчения пока нет. Настоящее восстановление сегмента кредитных карт ожидается только в 2027 году при смягчении ставки, снижении долговой нагрузки заемщиков и ослаблении макропруденциальных ограничений.