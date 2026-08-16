Выдачи кредитных карт в июле выросли на 2% после двух месяцев стагнации

Составлено ИИ-Ассистентъ

В июле 2026 года рост выдач кредитных карт на 2% объясняется сезонностью, связанной с летними отпусками, однако общий лимит по картам сократился на 1% до 164,17 млрд руб., а средний лимит снизился на 3 тыс. руб. до 120 тыс. руб. Это снижение может быть вызвано общей потребительской осторожностью и медленным ростом реальных располагаемых доходов населения, что ограничивает банкам возможность увеличивать кредитный чек.

За семь месяцев 2026 года российские банки выдали 8,87 млн кредитных карт с общим лимитом 1,03 трлн руб., при этом по сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество выдач практически не изменилось, а объем вырос на 2%. За последние два года рынок кредитных карт сократился на 36% в количественном выражении и на 38% в объеме.

Политика Банка России остается жесткой в отношении кредитования клиентов с высоким уровнем риска, к которым относятся заемщики с долговой нагрузкой более 50%, и предпосылок для смягчения пока нет. Настоящее восстановление сегмента кредитных карт ожидается только в 2027 году при смягчении ставки, снижении долговой нагрузки заемщиков и ослаблении макропруденциальных ограничений.